الوحدة الاسلامية ليست مجرد هتاف وشعار

وفي كلمة له قبيل خطبة صلاة جمعة طهران بمناسبة المؤتمر الثاني والثلاثين الدولي للوحدة الاسلامية المزمع عده في طهران اعتبر آية الله أراكي اسبوع الوحدة بانه اسبوع الانسجام والتضامن والوفاق ، مؤكداً علي ما توليه ايران من أهمية بالغة للوحدة بين المسلمين.

وإعتبر آية الله أراكي الوحدة في المجتمع الاسلامي قضية مصيرية وأساسية ذات صلة بهوية المجتمع برمته، وصرّح بأنّ الاسلام جاء لتوحيد المجتمع البشري ومنع التشتت فيه.

وقال آية الله أراكي: إنّ العالم بات اليوم يقرّ بزوال القوة الامريكية شيئاً فشيئا، لافتاً الي انتقال فكر المقاومة لتكون منطلقاً لإلحاق الهزائم بالولايات المتحدة.

يذكر أنّ المؤتمر الثاني والثلاثين الدولي للوحدة الاسلامية سيبدأ أعماله في طهران غداً السبت الرابع والعشرين من تشرين الاول/ نوفمبر حتي السادس والعشرين منه بمشاركة مندوبين من 100 دولة.

انتهي** ع ج** 2342

