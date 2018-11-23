الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة `المقاومة توحدنا وتنتصر`

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات جمعة 'المقاومة توحدنا وتنتصر' علي أرض مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع.

وستبدأ فعاليات مسيرات العودة بعد ظهر اليوم بمشاركة قادة القوي الوطنية والاسلامية في غزة.

وأكدت الهيئة علي مسيرات العودة بأدواتها السلمية حتي تحقق اهدافها في رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة المستمر منذ 12 عاما، مشددة علي ان ما يشهده قطاع غزة من خطوات لتخفيف الحصار غير كافية لكنها خطوات مطلوبة علي طريق كسر الحصار .

ولفت الي أنه لا ضمان لسلوك الاحتلال الذي قد ينكث ويتراجع عن كل الاتفاقيات لذلك فان استمرار المسيرات بالمشاركة الواسعة من جماهير الشعب الفلسطيني هو الضامن الوحيد حتي تحقق اهدافها.

واستشهد نحو 221 فلسطينيا وأصيب أكثر من 24 الفا بجراح مختلفة جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من مارس الماضي علي حدود غزة.

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