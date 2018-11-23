القسام تكشف صور القوة الصهيونية المنفذة للعملية الفاشلة بخانيونس

وكشفت الكتائب صور شخصية لعددٍ من أفراد قوة العدو الصهيونية الخاصة، إضافةً إلي صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.



ودعت الكتائب جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلي التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني لموقع كتائب القسام .



وطمأنت كتائب القسام أبناء الشعب الفلسطيني بأنها ستكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريباً.



يذكر أن 7 عناصر من كتائب القسام بينهم قيادي ميداني بارز استشهد خلال الاشتباك مع القوة الصهيونية فيما قتل واصيب عدد من جنود الاحتلال خلال العملية.

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