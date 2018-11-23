رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

جاء ذلك فی تصریح ادلي به اللواء رشید خلال زیارته التفقدیة علي راس وفد رفیع من الخبراء العسكریین لمنطقة 'نازعات' وجزر 'تنب' الكبري 'و'تنب' الصغري و'ابو موسي'، فی الخلیج الفارسی حیث اطلع علي جهوزیة الوحدات المنتشرة والتحصینات والمواقع والمعدات.

وقال اللواء رشید فی حشد من كوادر القوة البحریة التابعة للحرس الثوری، انه وفی الذكري السنویة الاربعین لانتصار الثورة الاسلامیة المجیدة فان شعبنا المقاوم والواعی وقواتنا المسلحة الجاهزة والیقظة لن تسمح للحظر والتهدیدات الخاویة والناجمة عن عجز ویاس الاستكبار العالمی من ان تؤثر فی عزمهم وارادتهم الصلبة فی متابعة الاهداف السامیة للثورة الاسلامیة وارساء الامن فی البلاد.

یتبع ** 2342

