الكيان الصهيوني يعمل علي طمس الهوية الفلسطينية بالقدس

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي علي الجرائم الاسرائيلية في القدس يُشكل حافزا أساسيا ومشجعا لليمين الحاكم في 'إسرائيل' لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلي إغلاق الباب نهائيا في وجه أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.



وقالت وزارة الخارجية 'إن منظومة القضاء في 'إسرائيل' جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية التهويدية، وهي ترتكز في نقاشاتها وقراراتها علي اعتبارات سياسية ومنطلقات أيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في 'اسرائيل' وتوجهاته الاستعمارية الظلامية'.



وأضافت 'أنه في الوقت الذي رفضت فيه ما تسمي بالمحكمة العليا في 'إسرائيل' التماسا ضد تهجير وطرد عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، صادقت نفس المحكمة علي طرد 700 فلسطيني من حي 'بطن الهوي' في سلوان، بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت، رغم اعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية 'عطيرت كوهنيم' مُعيباً من الناحية القانونية، وفي ذلك تأكيد آخر علي أن المواطن الفلسطيني مُلاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله، تارة بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارة لـ(غياب الترخيص)، وأخري لـ(أسباب عسكرية) أو (مصالح عامة) وغيرها، وجميعها تصب في صالح المشاريع الاستيطانية التهويدية للأرض الفلسطينية'.



وشددت علي أن هذه الذرائع الواهية لن تستطيع إخفاء الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الوجود الفلسطيني، تلك الحرب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة كما لوحظ في هدم 20 متجرا فلسطينيا علي الشارع الرئيس لمخيم شعفاط، بهدف محو أو الغاء معالم المخيم واللجوء من القدس الشرقية المحتلة.



من ناحيتها ، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ' إن دولة الاحتلال بسياساتها واستراتيجياتها الاستعمارية الاحتلالية تعمل علي ترسيخ بقائها علي أراضي دولة فلسطين، وتعزيز استمرار ممارساتها المخالفة للقانون الدولي والدولي الإنساني، وتواصل استخفافها المتعمد بالمجتمع الدولي وقراراته مستندة إلي دعم الإدارة الأمريكية المطلق لجميع انتهاكاتها وجرائمها '.



واشارت إلي عملية الهدم الجماعية والواسعة التي قامت بها قوات الاحتلال وطالت تسعة عشر منشأة تجارية في مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، إضافة إلي الاقتحامات المتواصلة لمنازل المواطنين فيه.



وقالت:' إن عمليات الهدم هذه تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها 'اسرائيل'، كما أنها تؤكد علي سعي دولة الاحتلال المضي قدما في مخططها القائم علي استهداف اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء عمل 'الأونروا' بالمخيم وبسط سيطرتها علي جميع مناحي الحياة فيه'.



وشددت علي أن ضرب الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وخلق واقع جديد علي الارض سيؤدي الي تغيير الوضع الديمغرافي وطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الواقع الجغرافي والتاريخي.



وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة علي الاحتلال ومحاسبته ومساءلته علي استمراره في ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه قبل أن تنهي مشروعها الاستعماري في كامل فلسطين التاريخية.



من جهته دعا طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية القيادة الفلسطينية لوضع خطة للمواجهة الميدانية للاستيطان الذي يتغول في أنحاء القدس والضفة الغربية، لافتا إلي ان ما يجري بالقدس لإفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين واستكمال خطوة تطويق القدس بالمستوطنات، وتقسيم الضفة إلي منطقتين شمالية وجنوبية مفصولتين عن بعضهما البعض.



ورفضت المحكمة الصهيونية العليا الالتماس المقدم من أهالي حي' بطن الهوي' في بلدة سلوان جنوب القدس، وسمحت لجمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت علي أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، علي الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء علي الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلي الجمعية اليمينية.

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