خطيب جمعة طهران: العالم الاسلامي يوجه بوحدته صفعة قوية لاميركا

وفي خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران اعتبر آية الله خاتمي، ان معني الوحدة هو ان يتحد الشيعة والسنة اعتمادا علي مشتركاتهم امام الاعداء الذين يستهدفون اساس الاسلام، وقال، ان العالم الاسلامي يوجه بوحدته صفعة قوية لاميركا.

يتبع ** 2342

