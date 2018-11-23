خطيب جمعة طهران: العالم الاسلامي يوجه بوحدته صفعة قوية لاميركا

طهران / 23 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-اكد امام جمعة طهران الموقت آية الله احمد خاتمي ان العالم الاسلامي يوجه بوحدته صفعة قوية لاميركا.
وفي خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران اعتبر آية الله خاتمي، ان معني الوحدة هو ان يتحد الشيعة والسنة اعتمادا علي مشتركاتهم امام الاعداء الذين يستهدفون اساس الاسلام، وقال، ان العالم الاسلامي يوجه بوحدته صفعة قوية لاميركا.يتبع ** 2342
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