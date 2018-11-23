محكمة صهيونية توافق علي طرد 700 فلسطيني في سلوان جنوب القدس المحتلة

القدس المحتلة/ 23تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا-رفضت المحكمة الصهيونية العليا الالتماس المقدم من أهالي حي' بطن الهوي' في بلدة سلوان جنوب القدس، وسمحت لجمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت علي أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، علي الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء علي الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلي الجمعية اليمينية.

وقدم الالتماس 104 من سكان حي 'بطن الهوي'، وكانت جمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، قد قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيا منها للاستيلاء علي المنطقة وعلي البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.
وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 علي حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد علي الدعوات التي قدمت ضدهم.
وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال الصهيونية (الصلح والمركزية) تزعم أحقية 'عطيرت كوهنيم' بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.
ويؤكد الأهالي أن ما تزعمه الجمعية حول امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة كاذبة، وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقا للقانون العثماني الذي كان نافذًا حينها، لا يمكن التصرف بها إلا بـ'أمر أميري' خاص من السلطان، وأشاروا إلي أن البنايات التي امتلكتها الجمعية اليهودية، هدمت أواخر القرن الـ19، وبالتالي لا تملك الجمعيات التي تمثلها 'عطيرت كوهنيم' أي حق بملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن الجمعيات لها الحق في البنايات نفسها فإن البنايات قد هدمت بالفعل.
وقدم الملتمسون من أهالي 'بطن الهوي'، لهيئة المحكمة، قرارًا سابقًا لرفض الوصي (الحارس) علي أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، رفض خلاله، نقل ملكية أرض في حي الشيخ الجراح شرقي القدس، للوقف الإسلامي، مدعيًا أن الأرض 'أميرية' (لا يمكن التصرف بها إلا بأمر السلطان).
وادعت المحكمة أن قسمًا من أحدي البنايات التي كانت تابعة للمنظمات اليهودية، نجت من الهدم، ما استندت إليه لنقل ملكية الأراضي، وليس فقط البنايات، للجمعية الاستيطانية، وعليه، قضت المحكمة أنه من حق المعنيين، إقامة كنيس جديد علي أنقاض ذلك المهدوم منذ القرن الـ19، بعد إخلاء الحي من سكانه الأصليين، في استمرار لجرائم التطهير العرقي الذي يتعرض له المقدسيون، برعاية أجهزة القضاء.
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محكمة صهيونية توافق علي طرد 700 فلسطيني في سلوان جنوب القدس المحتلة

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