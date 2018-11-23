الإعلام الاسترالي:

الأمن السياحي في ايران يضاهي نظيره في استراليا

كوالالمبور/23 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أعلنت قناة إعلامية استرالية في تقرير بثته عن «السياحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية» أنّ الأمن السياحي في ايران يضاهي الأمن السياحي في استراليا.

ونقلاً عن القناة التاسعة للتلفزيون الاسترالي فقد جاء في التقرير: إنّ مؤسستي «كنترل ريسكس» و«انترنشنال SOS» أعلنتا عبر تقرير تقييمي لهما علي أعتاب عام 2019 عن كون ايران من أكثر البلدان أمناً للسواح.
وأفادت هذه القناة الاسترالية بأنّ الأمن في ايران يضاهي الأمن في استراليا والولايات المتحدة وكندا والدول الاوروبية بناءً علي ما بيّنته مؤشرات تقييم الأمن وتقييم الإستقرار الإجتماعي لدي الدول.
وقد أشار التقرير الي مستوي 'الامن المتوسط' في السعودية وانخفاضه في دول كباكستان وأفغانستان وفي الكثير من الدول الافريقية التي بلغت نسبة «الخطورة» فيها درجة قصوي بالنسبة للسواح.
كما إعتبر التقرير ايران بلد يتمتع بإمكانيات عرض الخدمات الأمنية والطارئة بشكل فاعل للسواح ويتمتع ببني تحتية كخدمات النقل والمواصلات السريعة والآمنة لهم.
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الأمن السياحي في ايران يضاهي نظيره في استراليا

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