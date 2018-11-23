موسكو: نبذل الجهود اللازمة لحفظ وتطویر التعاون الاقتصادی مع ایران

وافادت 'ارنا' نقلا عن وزارة الخارجیة الروسیة ان اولیانوف قال خلال اجتماع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة فی فیینا الخمیس، انه وفی الوقت الذی تواصل فیه ایران بسیاسة منطقیة تنفیذ تعهداتها فی اطار الاتفاق النووی، فان اجراءات واشنطن تبعث علي الاحباط والقلق العمیق.

واشاد بالمدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة لاعداد تقریر كامل حول عملیات التفتیش والمراقبة فی ایران بشان وتیرة تنفیذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولی واضاف، ان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اكدت مرة اخري بان ایران تنفذ تماما نص الاتفاق النووی واتفاقیة الامان النووی والبروتوكول الاضافی.

وتابع اولیانوف، ان المستوي الراقی للتعاون بین طهران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة دلیل صریح ومقنع لهذه الحقیقة وهی ان الاتفاق النووی قد اثبت صوابیته والاطمئنان الي الطبیعة السلمیة الكاملة للبرنامج النووی الایرانی.

واضاف ، ان الخروج من الاتفاق النووی وفرض الحظر الاقتصادی ضد ایران واجراءات مواجهة التطویر التجاری لدول اخري مع ایران، لا یمكنها بای حال من الاحوال تعزیز نظام حظر انتشار الاسلحة النوویة.

وتابع المسؤول الروسی، ان امیركا باستخدامها قضیة عدم الانتشار النووی ذریعة لحل قضایاها السیاسیة، قد اثارت الشكوك حول فاعلیة معاهدة حظر الانتشار النووی 'ان بی تی' وتظهر فی الوقت ذاته عدم ثقتها بنظام اجراءات الامان للوكالة الدولیة للطاقة الذریة.

واعرب اولیانوف عن ثقته بان الاتفاق النووی یحظي بالصلابة الكافیة وان المشاركین المتبقین فی هذا الاتفاق قادرون علي حل المشاكل القائمة.

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