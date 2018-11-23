سفیر الاتحاد الاوروبی فی روسیا: الآلیة الاوروبیة ستعطی ثمارها

وقال ادرر خلال لقائه السفیر الایرانی فی موسكو مهدی سنائی، ان الاتحاد الاوروبی انتقد امیركا مرارا لخروجها من الاتفاق النووی واجراءاتها احادیة الجانب.

وجري البحث خلال اللقاء حول القضایا المهمة فی العلاقات بین ایران والاتحاد الاوروبی منها التعاون فی اطار الاتفاق النووی وكیفیة تنفیذ الآلیة المالیة والاجتماع الوزاری القادم لدول الاتفاق النووی والحظر الامیركی وكذلك التطورات الاقلیمیة.

وكان سفیر الاتحاد الاوروبی قد اعلن قبل فترة بان الالیة الجدیدة للتعاون مع ایران ستنفذ فی ضوء الحظر الامیركی الجدید ضد ایران.

ووفقا لسفیر الاتحاد الاوروبی فی روسیا فان آلیة التعاون مع ایران یجب ان توسع وتدعم قنوات التسدید المالیة لصادرات ایران ومنها النفط وواردات السلع الاوروبیة.

انتهي ** 2342

