زیادة 6 آلاف هكتار للمساحة المزروعة بالادویة العشبیة فی ایران

وقال میر عرب فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' الخمیس، ان المخطط فی البرنامج التنموی للبلاد فی العام الجاری لزراعة الادویة العشبیة هو زیادة المساحة المزروعة بها بمقدار 15 الفا و 800 هكتار وقد تحقق منه 6 آلاف لغایة الان.

واضاف، ان الخطة التنمویة الخمسیة السادسة فی البلاد (تنتهی فی 2021) تتضمن زیادة المساحة المزروعة بالادویة العشبیة فی البلاد 105 الاف هكتار.

واعلن هذا المسؤول فی وزارة الجهاد الزراعی الایرانی عن زیادة المساحة المزروعة بالزعفران فی البلاد بمقدار 2400 هكتار.

واضاف، ان الخطة التنمویة الخمسیة تتضمن زیادة المساحة المرزوعة بالزعفران بمقدار 16 الف هكتار، ونظرا لترحیب المزراعین بزراعة المحاصیل ذات الاستهلاك القلیل من الماء فان الامل قائم بزیادة الرقم المذكور.

وقال میر عرب بان المساحة المزروعة بالادویة العشبیة فی البلاد تبلغ فی الوقت الحاضر 190 الف هكتار من ضمنها 108 الاف للزعفران و 20 الف هكتار لـ 'ورد المحمدی' والبقیة للادویة العشبیة الاخري.

واوضح بانه تم لغایة الان تحدید وجود 8 آلاف و 425 نوعا من الانواع العشبیة فی البلاد من ضمنها 2300 نوعا لها خاصة الادویة العشبیة.

وصرح میر عرب بان انتاج البلاد من الادویة العشبیة یبلغ 200 الف طن سنویا وان عائدات الصادرات فی هذا المجال تبلغ 425 ملیون دولار.

انتهي ** 2342

