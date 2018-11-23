قاسمي يرد علي الاتهامات الاميركية الفارغة الاخيرة ضد ايران

وافادت الدائرة العامة للدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية ان قاسمي قال بهذا الصدد، ان الوفد الاميركي في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وجّه، خلال انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية في لاهاي، اتهامات لا اساس لها كعادتهم المالوفة والدائمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث اننا نرفضها بقوة.

واضاف، انه وفقا لنظام عمل المؤتمر سيقوم وفد بلادنا لدي المنظمة وفي ختام النقاشات العامة بالرد بما يقتضي علي هذه الاتهامات التي لا اساس لها.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان المسلّم به والواضح تماما هو ان اميركا هي الدولة الوحيدة العضو في المنظمة والتي تمتلك ترسانة من الاسلحة الكيمياوية ولم تف لغاية الان بتعهداتها لتدميرها، بل تقوم بالتزامن مع ذلك بتاييد برنامج الاسلحة الكيمياوية للكيان الصهيوني وان طرح مثل هذه الاتهامات الخاطئة وغير الحقيقية انما ياتي من منطلق معاداة الشعب الايراني ومن اجل حرف انظار المجتمع الدولي عن خرقها للتعهدات ودعمها المكرر للترسانات الكيمياوية لدي الكيان الصهيوني والجماعات الارهابية.

انتهي ** 2342

