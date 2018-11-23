ايران تمتلك خيارات مختلفة في حال عدم توفير مصالحها في الاتفاق النووي

وفي كلمته امام الاجتماع التجاري لغرفة التجارة الايطالية الايرانية المشتركة واتحاد الصناعة الايطالية في روما الخميس والذي حضره عدد كبير من رجال الاعمال الايطاليين، اشار ظريف الي العلاقات التاريخية والثقافية العريقة بين البلدين وقال ان احد اهداف الاتفاق النووي هو تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران والذي اضحي اليوم يواجه غطرسة ادارة ترامب وخلقها عقبات امام سائر الدول.

واضاف، ان كان الاميركيون لا يرغبون او لا يمكنهم استثمار الفرص التجارية في ايران فباي حق يضعون العراقيل اللامشروعة امام الشركات العالمية التي تتطلع الي التعاون مع ايران.. ان من حق الشركات الايطالية والايرانية استثمار الفرص التجارية والاقتصادية الكبيرة المتاحة دون اية عقبات .

واكد وزير الخارجية الايراني بان هناك طرقا كثيرة لتعاون شركات البلدين ونحن نسعي حاليا لتمهيد هذه الطرق عبر الاتحاد الاوروبي او التعاون الثنائي .

واكد ظريف علي دور الشعب الايراني واهميته باعتباره السند والركيزة الوحيدة للبلاد وقال اننا لم نتفاوض حول الاتفاق النووي لكي نبحث عن ذريعة من اجل التخلي عنه ولكن اذا ما شعر الشعب الايراني بان سائر الشركاء في الاتفاق النووي لا يريدون او لا يمكنهم تحقيق مصالحه فستكون لنا خيارات مختلفة اخري.

بدوره اشار رئيس غرفة التجارة الايطالية الايرانية المشتركة الساندرلو الي ماضي العلاقات التجارية والعلاقات التجارية بين البلدين وحجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 5 مليارات يورو الذي يجعل ايطاليا الشريك التجاري الاول لايران في اوروبا، معربا عن امله في ان تحافظ ايطاليا علي مكانتها في الصدارة علي صعيد التبادل التجاري .

واكد ان الشركات الايطالية لديها ارضية جيدة للعمل في ايران وبامكانها عبر تخطي بعض الصعاب الحفاظ علي العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها.

انتهي ** 2342

