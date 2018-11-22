انعقاد الاجتماع التجاري بين ايران وايطاليا بحضور ظريف

ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف كلمة في الاجتماع .

ويشارك في الاجتماع عدد كبير من رجال الأعمال الإيطاليين المهتمين بالعمل مع إيران من مختلف المدن الايطالية.

انتهي** 2344

