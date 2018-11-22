انعقاد الاجتماع التجاري بين ايران وايطاليا بحضور ظريف

روما/ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - عقد الاجتماع الاقتصادي بين إيران وإيطاليا اليوم الخميس في روما بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وحشد من رجال الأعمال الإيرانيين والإيطاليين .
ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف كلمة في الاجتماع .ويشارك في الاجتماع عدد كبير من رجال الأعمال الإيطاليين المهتمين بالعمل مع إيران من مختلف المدن الايطالية.انتهي** 2344
اقتصاد
إيران وإيطاليا
الاجتماع التجاري
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.