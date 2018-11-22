انعقاد الاجتماع التجاري بين ايران وايطاليا بحضور ظريف

روما/ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - عقد الاجتماع الاقتصادي بين إيران وإيطاليا اليوم الخميس في روما بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وحشد من رجال الأعمال الإيرانيين والإيطاليين .

ومن المقرر ان يلقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف كلمة في الاجتماع .
ويشارك في الاجتماع عدد كبير من رجال الأعمال الإيطاليين المهتمين بالعمل مع إيران من مختلف المدن الايطالية.
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اقتصاد

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الاجتماع التجاري

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انعقاد الاجتماع التجاري بين ايران وايطاليا بحضور ظريف

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