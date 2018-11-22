الحظر الامريكي ضد إيران يهدد سلامة القطاع البحري

وفي تصريح للصحفيين الايرانيين، أضاف السفير الإيراني في لندن، الذي شارك اليوم الخميس في اليوم الرابع من اجتماع مجلس (IMO) : بعد الجولة الجديدة من الحظر الأمريكي، طلبنا من المنظمة البحرية الدولية الاخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لهذه العقوبات علي سلامة الشحن البحري والدولي، والتوصل إلي أن هذه العقوبات تنتهك التزامات الولايات المتحدة الدولية لضمان الأمن البحري الدولي.

وأضاف: قدمنا شكوي إلي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وطلبنا من مجلس المنظمة البحرية الدولية مراجعة هذه المسألة في الاجتماع ، وقدمنا ايضا وثيقة مقترحة إلي المجلس في هذا الصدد.

وصرح بعيدي نجاد بان المجلس اتخذ اليوم، وبعد بضعة أيام من الاجتماعات والمشاورات الوثيقة بين أعضائه، موقفاً واضحا، ومع التأكيد علي الأمور التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن سلامة وأمن الملاحة الدولية في الوثيقة التي قدمتها، طالبت وبشكل واضح من جميع البلدان، بما فيها امريكا، عدم اتخاذ أي إجراء من أي نوع بمافيه الحظر أو قيوداً أخري قد تؤثر علي السلامة والأمن البحري وحرية الملاحة.

وأضاف أن أعضاء المجلس قدموا بوضوح رسالة إلي الولايات المتحدة مفادها أن هذه التدابير لا يقرها المجتمع الدولي.

وأشار السفير الإيراني إلي أن الدعم الذي قدمته الدول للاقتراح الإيراني، أظهر بشكل جيد أن الدول تعارض الاجراءات الامريكية وتعتبرها تهديدا لسلامة الأمن البحري.

وتابع بعيدي نجاد : من الطبيعي أن يتم النظر في الوثيقة التي وافق عليها هذا المجلس، في الجمعية العامة لهذه المنظمة، وسيكون لدينا خطة لمتابعة هذا الموضوع في الجمعية العامة للمنظمة، والتي ستكون مفتوحة لجميع الأعضاء.

وأضاف، أن المجلس قرر الإبقاء علي هذه القضية في جدول أعماله، لذلك سنراقب بعناية اجراءات امريكا وسنبلغها للاجتماعات المقبلة للمجلس والجمعية العامة للمنظمة.

وصرح السفير الإيراني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع باتجاه التصدي لاتخاذ تدابير لمنع سلامة الشحن البحري في المياه الحرة ومنع السفن الإيرانية من التواجد في المياه الدولية، والضغط علي امريكا لكي تضطر الي ازالة القيود .

وثيقة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الحظر الأحادي الجانب الذي اتخذته امريكا في مجال النقل البحري ضد إيران، لاقي تائيدا واهتماما من قبل أعضاء المنظمة في الاجتماع الـ121 للمنظمة البحرية الدولية اليوم الخميس.

انتهي* 2344

