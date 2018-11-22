الشعب الايراني ليس العوبة بيد أمريكا كآل سعود

وأضاف الشيخ قادري في الندوة الثلاثين للوحدة الاسلامية بمدينة كرمنشاه ان أميريكا لا يمكن الوثوق بها ، معتبرا ان لها باعا طويلة في اثارة الفتن واشعال الحروب في العالم دون المساهمة في إخمادها ، ومن هنا فإننا لن نسمح لأمريكا ان تعبث بأمن شعبنا واستقراره .

وأوضح قائلا ان الوضع الفعلي في العراق وسوريا واليمن وافغانستان هو درس وعبرة لنا .

وشدد امام جمعة باوه علي ان الشعب الايراني لن يرضخ للظلم وهو ينادي منذ ١٤٠٠ سنة (هيهات منا الذلة) ، ومن هنا فإننا لم ولن نرضخ للظلم ولن نستسلم .

واشار الشيخ قادري الي ان أعداء الاسلام اليوم بصدد السيطرة علي العقول والأفكار وأنهم سددوا سهامهم علي اذهان شبابنا لحرف افكارهم وفق مخططات العدو ، موضحا ان هذا الامر واضح في المناطق الحدودية والكردية حيث يحاول الأعداء من خلال برامجهم تغيير آداب ورسوم الشباب وبالتالي لابد ان نكون يقظين ولا تنطلي علينا الحيل .

انتهي** 2344

