انتصار إيران في مجلس المنظمة البحرية الدولية ضد الحظر الأمريكي

وأعلن سفير إيران في لندن، حميد بعيدي نجاد، في بيان: إن المنظمة البحرية الدولية في لندن، وعقب دراسة الوثيقة الإيرانية المقترحة حول العقوبات الأمريكية، حثت الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخري علي الامتناع من اتخاذ أي إجراء، من شانه ان يهدد سلامة وأمن حرية النقل البحري الدولي والشحن.

في هذه الوثيقة، اعترضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي القيود التي تهدد سلامة وأمن النقل البحري في حماية البيئة البحرية، وذكرت أن هذا يتعارض مع اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي تؤكد أنه لا ينبغي فرض أي تمييز علي البلدان للأنشطة البحرية التجارية.

و احتجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا علي الآليات التي أدت إلي فرض قيود علي نشاط الأسطول البحري الوطني، مطالبة جميع الأعضاء بالامتثال لالتزاماتهم بموجب المعاهدات البحرية الدولية.

وتنص الوثيقة علي أن مجلس المنظمة البحرية الدولية مطالب بمنع البلدان من اتخاذ تدابير تمييزية، وتحذيرها من اتخاذ الآليات المتعلقة بوضع العقبات امام أنشطة الشحن التجاري.

ومجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) يعد من أعلي السلطات بالمنظمة، ويحدد البرامج والاهداف العليا للمنظمة وميزانيتها.

انتهي** 2344

