الشيخ خالد المُلا :ايران هي اليوم محور العالم الاسلامي

كرمنشاه/ 22 تشرسين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس جماعة العلماء السنة في العراق الشيخ خالد المُلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمثل اليوم محور العالم الاسلامي مؤكدا انه بعنوان احد العلماء السنة مستعد للدفاع عن أحقية ايران بين الشعوب والدول الاسلامية وغير الاسلامية .

وأضاف الشيخ خالد المُلا في الدورة الثلاثين لندوة الوحدة الاسلامية التي عقدت في مدينة كرمنشاه غرب البلاد بمشاركة جمع من علماء الدين الشيعة والسنة من عدة بلدان ان ايران اليوم هي محور الاسلام ، وأمريكا هي محور الشيطان ، وبالتالي فان المسلمين الحقيقيين يدخلون في محور ايران ، أما التكفيريون والمتطرفون فهم في محور أمريكا .
واشار الشيخ المُلا ان أمريكا تفرض اليوم الحظر الاقتصادي علي ايران وتمارس الضغوط عليها ، وعلينا كعلماء مسلمين ان نواجه هذا الظلم الامريكي علي الجمهورية الاسلامية ونحث الشعوب والحكومات علي الوقوف الي جانب ايران ، مؤكدا ان ايران ستنتصر بالنهاية وتخرج مرفوعة الرأس من هذه الأزمة .
واعتبر رئيس جماعة العلماء السنة في العراق ان ايران دفعت ثمنا كبيرا في مجال الدفاع عن الشعوب المظلومة في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وافغانستان علي مدي العقود الأربعة الماضية .
وتابع الشيخ خالد المُلا انه في الوقت الذي التزم العالم كله الصمت ازاء هجمة تنظيم داعش الإرهابي علي العراق فان ايران هبت لنصرة حكومة وشعب العراق ، وهذا شيء لن ننساه أبدا .
من جهة أخري أشاد الشيخ المُلا بمبادرة الامام الخميني الراحل بجعل ذكري المولد النبوي الشريف أسبوعا للوحدة الاسلامية ، معتبرا ان مواقف الامام الراحل والسيد علي الخامنئي في الدفاع عن المسلمين سنة وشيعة هي عين الوحدة والتلاحم الاسلامي .
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الشيخ خالد المُلا :ايران هي اليوم محور العالم الاسلامي

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