سفير اليابان لدي طهران:

انتهاك واشنطن للإتفاق النووي يدعو الي الأسف

طهران/22 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أعرب سفير اليابان لدي طهران ميتسوغو سايتو اليوم الخميس عن أسفه لنقض الولايات المتحدة الإتفاق النووي وقال: إنّ اليابان منذ انطلاق المفاوضات ذات الصلة بالاتفاق النووي وبعد التوقيع عليه أعلنت دعمها له، داعياً جميع الاطراف الي الالتزام بتعهداتها.

ونقلاً عن مجلس الشوري الاسلامي التقي السفير الياباني بعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس «علاء الدين بروجردي» حيث أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لبدء مهمته الرسمية كسفير لبلاده في طهران مؤكداً علي قيامه بما ينمي العلاقات الثنائية.
و وصف سايتو ايران بأنها بلد يتمتع بعلاقات سياسية مع اليابان تمتد قدمتها الي 90 سنة، فضلاً عن العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين والتي يعود تاريخها الي الف عام.
وأكّد سايتو علي أنّ اليابان تولي العلاقات مع ايران في شتي المجالات أهمية خاصة، مؤكداً علي بذله جلّ مساعيه كسفير لبلده في طهران لمتابعة هذا الرغبة الآتية في إطار العلاقات الصديقة بين البلدين.
انتهي** ع ج**2344



برچسب ها

سياسي

سايتو

بروجردي

سفير اليابان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انتهاك واشنطن للإتفاق النووي يدعو الي الأسف

معظم المشاهدات

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

انتصار إيران في مجلس المنظمة البحرية الدولية ضد الحظر الأمريكي

انتصار إيران في مجلس المنظمة البحرية الدولية ضد الحظر الأمريكي

الشيخ خالد المُلا :ايران هي اليوم محور العالم الاسلامي

الشيخ خالد المُلا :ايران هي اليوم محور العالم الاسلامي

موغريني تؤكد علي صون الإتفاق النووي

موغريني تؤكد علي صون الإتفاق النووي

انتهاك واشنطن للإتفاق النووي يدعو الي الأسف

سفير اليابان لدي طهران:

انتهاك واشنطن للإتفاق النووي يدعو الي الأسف

الإيرانيون المقيمون في الخارج يمكن ان يكونوا العامل لتسهيل الارتباط مع العالم

ظريف أمام الإيرانيين المقيمين في إيطاليا:

الإيرانيون المقيمون في الخارج يمكن ان يكونوا العامل لتسهيل الارتباط مع العالم

موضوعات مرتبط