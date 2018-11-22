انتهاك واشنطن للإتفاق النووي يدعو الي الأسف

ونقلاً عن مجلس الشوري الاسلامي التقي السفير الياباني بعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس «علاء الدين بروجردي» حيث أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لبدء مهمته الرسمية كسفير لبلاده في طهران مؤكداً علي قيامه بما ينمي العلاقات الثنائية.

و وصف سايتو ايران بأنها بلد يتمتع بعلاقات سياسية مع اليابان تمتد قدمتها الي 90 سنة، فضلاً عن العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين والتي يعود تاريخها الي الف عام.

وأكّد سايتو علي أنّ اليابان تولي العلاقات مع ايران في شتي المجالات أهمية خاصة، مؤكداً علي بذله جلّ مساعيه كسفير لبلده في طهران لمتابعة هذا الرغبة الآتية في إطار العلاقات الصديقة بين البلدين.

انتهي** ع ج**2344

