الإيرانيون المقيمون في الخارج يمكن ان يكونوا العامل لتسهيل الارتباط مع العالم

والتقي محمد جواد ظريف الذي يزور روما لحضور المؤتمر الدولي للحوار الشرق اوسطي، بعد ظهر الخميس عشرات الإيرانيين والنخب التي تعيش في روما.

و في كلمته، أعتبر طريف، الإيرانيين في الخارج، همزة وصل بين الثقافة والهوية الإيرانية الإسلامية وهوية المجتمعات التي يعيشون فيها، معتبرهم سفراء الحوار والتفاهم المتبادل .

وقبل هذا الاجتماع التقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الإيطالي 'إنزو ميلانيزي' وبحث معه حول تعاون الاتحاد الأوروبي وإيران للحفاظ علي الاتفاق النووي.

و تاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الي روما تلبية لدعوة من نظيره الايطالي، حيث من المقرر ان يلقي كلمة في المؤتمر الدولي للحوار الشرق اوسطي الذي يبدأ أعماله اليوم بمشاركة مندوبين عن 56 دولة في العالم .

وكان ظريف قد شارك في مؤتمر العام الماضي والقي كلمة فيه.

انتهي** 2344

