الفريق الاقتصادي الحكومي يرمي الي تعزيز العملة الوطنية

وعلي هامش افتتاح تسيير تجريبي لقطار سككي بين مدينتي قزوين - رشت شمال ايران، أضاف نوبخت في حديث له أمام الصحفيين بأنّ العملة الوطنية تحظي بأهمية بالغة في اقتصادنا، مشدداً علي تطبيق جميع المؤسسات الاقتصادية الحكومية للخطط الموضوعة الهادفة إلي الحفاظ علي قوة ومكانة العملة الوطنية.

و أعلن نوبخت عن زيادة ملحوظة خصصتها الحكومة لرفع رواتب الموظفين في الميزانية التي قدّمتها للعام القادم سيتم قريباً الاعلان عنها.

وكان نوبخت قد زار مدينة قزوين لافتتاح خط سككي يبلغ طوله 164 كيلومتراً يربط بين مدينتي قزوين و رشت، ثم غادرها متجهاً الي محافظة جيلان شمال البلد.

انتهي** ع ج**2344

