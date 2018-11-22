رئيس منظمة تعبئة المستضعفين:

الشعب الايراني نال الانتصار رغم تنوع التهديدات

طهران/22 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس مؤسسة تعبئة المستضعفين 'العميد غلامحسين غيب برور' صباح اليوم الخميس: يجب أن تعلم الولايات المتحدة وأذيالها الإقليميين بأنّ الشعب الذي يَعتبر المقاومة رمزاً للانتصار لن يُهزَم.

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمنظمة تعبئة المستضعفين وخلال كلمة ألقاها في الملتقي الدولي للدفاع عن اليمن أضاف غيب برور بأنّ تجربة 40 سنة علّمتنا بأنّ الصمود والمقاومة هما سبيلان الي التفوق علي المشاكل والوقوف بوجه عالم الغطرسة.
وأشاد رئيس منظمة التعبئة المستضعفين بصمود الشعب اليمني رغم قلة إمكانياته مؤكداً علي ضرورة تبيين الاعلام العالمي المستقل للحقائق ذات الصلة بالملف اليمني والمؤامرات التي يحيكها ألاعداء خلف الكواليس.
وأشار غيب برور الي ما يحصده اليوم حكام السعودية من ذل وهوان وحقارة باعتبارهم بقرة حلوب للبيت الابيض.
وصرّح غيب برور بأنّ الشعب الايراني عاني الويلات سابقاً وجرب خُبث الأمريكيين، واصفاً هذا الشعب بأنه شعب يتحلي بالكرامة والعزة ويعرف بجدارة معني الحصار الاقتصادي والحرب وما يعانيه اليمنيون اليوم.
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الشعب الايراني نال الانتصار رغم تنوع التهديدات

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