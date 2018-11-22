ظريف: حفظ الاتفاق النووي هو محور محادثاتي مع نظيري الإيطالي

وصرح ظريف الذي يزور روما لحضور المؤتمر الدولي للحوار الشرق اوسطي، لمراسل ارنا بعد لقائه بنظيره الإيطالي: لقد أجرينا محادثات طيبة جدا، ناقشنا التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي لمواكبة موضوع الآلية المالية للاتحاد الأوروبي وكيف يمكن القيام بذلك علي المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف .

وأضاف : تحدثنا ايضا في الاجتماع، عن العلاقات الاقتصادية الثنائية وأساليب استخدام الشراكات بين القطاع الخاص، وخاصة التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران وإيطاليا ، والتي يمكن أن تستمر في التعاون رغم الاستفزاز غير القانوني للولايات المتحدة.

وصرح ظريف: تبادلنا ايضا وجهات النظر حول التعاون في المجال الثقافي والسياسي والتعاون في مجال مكافحة الكوارث الطبيعية والتعاون العلمي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إنه تحدث مع نظيره الايطالي أيضا عن القضايا في المنطقة حول اليمن وسوريا والموضوع الليبي والتي تعتبر الحكومة الإيطالية واحدة من أكثر الدول نشاطا في الموضوع الليبي، والسيد ميلانيزي قدم توضيحا حول اجتماع ' بالرمو' ، وأعتقد أن إيران ستحظي بتعاون جيد في المستقبل في مختلف المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية مع إيطاليا.

بدوره أعتبر وزير الخارجية الإيطالي، الاتفاق النووي يسهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وشدد علي الجهود الشاملة التي تبذلها بلاد للمساعدة في الحفاظ علي الاتفاق جنباً إلي جنب مع دول الاتحاد الأوروبي الأخري.

ومن المقرر ان يجتمع ظريف الذي وصل مساء امس الي روما ، مع رئيس مجلس النواب الايطالي ' روبرتو فيكو'، كما سيلتقي الايرانيين المقيمين في ايطاليا .

وتاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الي روما تلبية لدعوة من نظيره الايطالي، حيث من المقرر ان يلقي كلمة في المؤتمر الدولي للحوار الشرق اوسطي الذي يبدأ أعماله اليوم بمشاركة مندوبين عن 56 دولة في العالم .

وكان ظريف قد شارك في مؤتمر العام الماضي والقي كلمة فيه.

انتهي** 2344

