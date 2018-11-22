الحظر الامريكي لايعني شيئاً بالنسبة لتركيا

وخلال كلمة ألقاها في الملتقي الرابع والعشرين الوطني للصادرات غير النفطية في مدينة تبريز(شمال غرب ايران) أضاف آرميش بأنّ ميناء طرابزون يرحب كل الترحيب بالتجار الايرانيين.

وأشار آرميش الي العلاقات الأخوية السائدة بين البلدين والشعبين التي تستقي من جذور ثقافية وتاريخية، معرباً عن إحترامه للشاعر الايراني الاستاذ شهريار الذي يمثل نموذجاً للترابط الثقافي الثنائي.

وأكد مدير عام هذا الميناء خلال زيارته لمدينة تبريز علي الأهمية التي تبديها تركيا لإيران معلناً إستعداد بلده للتعاون مع طهران. ويعود تاريخ ميناء طرابزون الي 4 آلاف سنة يمثّل بوابة تجارية هامة بالقرب من طريق الحرير ويتمتع بموقع جغرافي استراتيجي.

انتهي** ع ج**2344

