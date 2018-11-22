الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تؤكد مرة اخري التزام إیران بالاتفاق النووی

ووفقاً للبیان الختامی لجلسة الیوم، أعلنت إن إیران التزمت بجمیع تعهداتها فی خطة العمل الشاملة، ومن المحتم أن تواصل إیران تنفیذ هذه الالتزامات بالكامل.

وجاء فی البیان: تواصل الوكالة التحقق من عدم تحویل إیران للمواد النوویة بموجب اتفاق الضمانات، وكذلك تقییم عدم وجود الأنشطة والمواد النوویة غیر المصرح بها فی إیران.

ووفقاً للبیان الختامی للوكالة، حث المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یوكیا أمانو، فی جزء آخر من البیان، سوریا علي التعاون مع وكالة الطاقة الذریة بشأن القضایا العالقة حول منشأة دیرالزور

الجدیر بالاشارة الي إن إیران ومجموعة دول 1+5 وقعت فی 14 تموز/ یولیو 2015 علي الاتفاق النووی المعروف باسم 'خطة العمل المشتركة الشاملة' ، ومن ثم تمت الموافقة علیه فی مجلس الأمن الدولی بقرار رقم 2231 ، واعتبر الاتفاقیة كإطار قانونی ملزمة دولیا.

انتهي** 2344

