تعزيز التعاون القنصلي بين إيران وروسيا

موسكو/ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - التقي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي روسيا بنائب وزير خارجية الروسي، وناقش الجانبان تطوير التعاون القنصلي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن السفير 'مهدي سنائي' عقد اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي ' يوغني إيفانوف' حول بعض القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون بين موسكو وطهران، بما في علي الصعيد القنصلي.
وأكد الجانبان علي التصميم المتبادل لتوسيع التعاون في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلي أن إيران وروسيا تعملان معا بشكل وثيق في الشؤون القنصلية.
وعُقد الاجتماع القنصلي الروسي الإيراني السادس في موسكو في 16 أكتوبر، وأعلن المدير العام للقسم القنصلي بوزارة الخارجية الإيرانية علي جكيني ، بعد حضور الاجتماع ، الانتهاء من تنفيذ الاتفاقات التنفيذية بشأن إلغاء التأشيرة للسياحة الجماعية ووثيقة التأشيرة لفرق العمل والمجموعات الجوية بين البلدين .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

إيران وروسيا

التعاون القنصلي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تعزيز التعاون القنصلي بين إيران وروسيا

معظم المشاهدات

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

أحدث الأخبار

الحظر الامريكي لايعني شيئاً بالنسبة لتركيا

مدير عام ميناء طرابزون التركي:

الحظر الامريكي لايعني شيئاً بالنسبة لتركيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مرة اخري التزام إيران بالاتفاق النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مرة اخري التزام إيران بالاتفاق النووي

تعزيز التعاون القنصلي بين إيران وروسيا

تعزيز التعاون القنصلي بين إيران وروسيا

السفير الايراني لدي سول يؤكّد علي تنمية العلاقات الأكاديمية

السفير الايراني لدي سول يؤكّد علي تنمية العلاقات الأكاديمية

الشعب الايراني خطط لإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة

العميد سلامي:

الشعب الايراني خطط لإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة

موضوعات مرتبط