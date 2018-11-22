تعزيز التعاون القنصلي بين إيران وروسيا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن السفير 'مهدي سنائي' عقد اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي ' يوغني إيفانوف' حول بعض القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون بين موسكو وطهران، بما في علي الصعيد القنصلي.

وأكد الجانبان علي التصميم المتبادل لتوسيع التعاون في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلي أن إيران وروسيا تعملان معا بشكل وثيق في الشؤون القنصلية.

وعُقد الاجتماع القنصلي الروسي الإيراني السادس في موسكو في 16 أكتوبر، وأعلن المدير العام للقسم القنصلي بوزارة الخارجية الإيرانية علي جكيني ، بعد حضور الاجتماع ، الانتهاء من تنفيذ الاتفاقات التنفيذية بشأن إلغاء التأشيرة للسياحة الجماعية ووثيقة التأشيرة لفرق العمل والمجموعات الجوية بين البلدين .

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