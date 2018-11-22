الشعب الايراني خطط لإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة

وخلال كلمة له في الملتقي الدولي لمساندة الشعب اليمني المظلوم والمقاوم، وصف العميد سلامي، الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني وآل سعود بأنها دول أبلت العالم الاسلامي بالمصائب.

وأضاف العميد سلامي خلال كلمته بأنّ العالم الاسلامي من وجهة نظر واشنطن مجرد «شرق أوسط» في حين أنّ ايران تعتبر غرب آسيا، قاعدة انطلاق للمقاومة.

وعمّا أطلقه ترامب بشأن الشعب الايراني و وصفه إياه بالشعب الارهابي قال سلامي: إنّ هذه الفكرة هي التي جعلت الولايات المتحدة تخطط لشلّ حركة الشعب الايراني لكنها دون شك ستفشل في تحقيق هذه الغاية.

وصرّح نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بأنّ ايران خططت لإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة، معتبراً تصريحات ترامب فاضحة للوجه الامريكي الحقيقي وقال: إنّ هذا البلد مُعادٍ للشعوب وإنّ هذه الصفة جعلته يستهدف الشعب الايراني عبر فرض حظر اقتصادي عليه.

وأعرب العميد سلامي عن اعتقاده بأنّ واشنطن تسعي الي تفكيك العالم الاسلامي لظنها أنّ الهيمنة السياسية والثقافية عليه هي سبيلها الي التصرف كقوة عظمي علي مستوي العالم.

و عزا العميد سلامي ما يعاني منه العالم الاسلامي خلال مئة سنة حتي يومنا هذا الي الترابط والتعاون الجاري بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وآل سعود، مشدداً علي أنّ الثورة الاسلامية الايرانية فجّرت موجة الصحوة الاسلامية ضد الأحلام الامريكية الرامية الي الهيمنة.

ولفت نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الي المقاومة الاسلامية وانتشارها في العالم الاسلامي والي ما حققته الجماعات الفلسطينية من انتصارات ضد الكيان الصهيوني مع تسليط الضوء علي الهزائم الاسطورية التي ألحقها حزب الله بالكيان الصهيوني.

وقال العميد سلامي: إنّ جيشاً متحداً شعبياً في سوريا استطاع التفوّق علي سياسات الأعداء وتكبيد الارهابيين هزيمة أبعدتهم عن ساحة الصراع السياسي، مشيراً في نفس الوقت الي الإعتداء الأمريكي علي العراق الذي رأي فيه انتصار للمسلمين الثوريين أذاق الولايات المتحدة مرارة الهزيمة.

وأضاف سلامي بأنّ ايران تدافع عن فلسطين وشعبها وعن اليمنيين معنوياً وتبدي قلقها إزاء ما يجري في العراق وسوريا وأفغانستان عازياً ذلك الي الفلسفة الاسلامية العميقة التي تعتقد بها ايران وتنتهجها.

ودعا العميد سلامي الي ضرورة ممارسة حُماة السعودية ضغوطاً عليها لإرغامها علي إيقاف الحرب ضد اليمن مبشراً بانتصار محتوم للشعب اليمني علي من إعتدوا عليه.

انتهي** ع ج**2344

