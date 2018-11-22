الآلیة الأوروبیة محور محادثات وزیری خارجیة إیران وإیطالیا

والتقي وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف الموجود في ایطالیا، مع نظیره الایطالي 'إنزو میلانیزی' بمقر وزارة الخارجیة الایطالیة قبل ظهر الیوم، وفقا لما ذكره مركز الدبلوماسیة الاعلامیة بوزارة الخارجیة.

وفی هذا الاجتماع ، أكد الطرفان علي الروابط التاریخیة الواسعة النطاق والمتنامیة بین البلدین، وشددا علي إرادتهما السیاسیة لتوسیعها وتعمیقها فی مختلف الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والدولیة.

كما بحث المسؤولان، حول آخر التطورات المتعلقة بالآلیة الأوروبیة الخاصة للحفاظ علی الاتفاق النووی بعد الانسحاب الأحادی وغیر القانونی للولایات المتحدة.

وقال وزیر الخارجیة الإیرانی، ان الولایات المتحدة لم تنتهك فقط الاتفاق النووی، بل قرار مجلس الامن 2231 ایضا ، وتحث الاخرین علي انتهاكه وتهدد بمعاقبة اولئك الذین یریدون احترام هذا الاتفاق.

من جانبه أعتبر وزیر الخارجیة الإیطالی، الاتفاق النووی یسهم فی تعزیز السلام والأمن الدولیین، وشدد علي الجهود الشاملة التی تبذلها بلاد للمساعدة فی الحفاظ علی الاتفاق جنباً إلي جنب مع دول الاتحاد الأوروبی الأخري.

وكان من بین المجالات الرئیسیة الأخري للمحادثات بین ظریف و میلانیزی، تعزیز التعاون الاقتصادی والثقافی، لا سیما فی مجالات السیاحة والتعاون العلمی والقضایا الإقلیمیة، ولا سیما الوضع الحالی فی سوریا والوضع الكارثی فی الیمن والتطورات فی لیبیا.

ومن المقرر ان یجتمع ظریف خلال زیارته الي روما ، مع رئیس مجلس النواب الایطالی ' روبرتو فیكو'، كما سیلتقی الایرانیین المقیمین فی ایطالیا .

وتاتی زیارة وزیر الخارجیة الایرانی الی روما تلبیة لدعوة من نظیره الایطالی، حیث من المقرر ان یلقی كلمة فی المؤتمر الدولی للحوار الشرق اوسطی الذی یشارك فیه مندوبون عن 56 دولة فی العالم.

وكان ظریف قد شارك فی مؤتمر العام الماضی والقی كلمة فیه.

انتهی** 2344

