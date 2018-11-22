لقاء ظريف مع نظيره الايطالي في روما

و وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الي العاصمة الايطالية روما، اليوم، علي راس وفد للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للحوار الشرق اوسطي.

وسيلتقي ظريف خلال الزيارة عددا من المسؤولين الايطاليين ونظرائه من الدول الاخري فضلا عن المشاركة في عدد من البرامج الاقتصادية والثقافية.

وتاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الي روما تلبية لدعوة من نظيره الايطالي، حيث من المقرر ان يلقي كلمة في المؤتمر الدولي للحوار الشرق اوسطي الذي يشارك فيه مندوبون عن 56 دولة في العالم.

وكان ظريف قد شارك في مؤتمر العام الماضي والقي كلمة فيه.

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