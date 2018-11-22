لقاء ظريف مع نظيره الايطالي في روما

روما/ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - التقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم مع نظيره الإيطالي 'إنزو ميلانيزي' .

و وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الي العاصمة الايطالية روما، اليوم، علي راس وفد للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للحوار الشرق اوسطي.
وسيلتقي ظريف خلال الزيارة عددا من المسؤولين الايطاليين ونظرائه من الدول الاخري فضلا عن المشاركة في عدد من البرامج الاقتصادية والثقافية.
وتاتي زيارة وزير الخارجية الايراني الي روما تلبية لدعوة من نظيره الايطالي، حيث من المقرر ان يلقي كلمة في المؤتمر الدولي للحوار الشرق اوسطي الذي يشارك فيه مندوبون عن 56 دولة في العالم.
وكان ظريف قد شارك في مؤتمر العام الماضي والقي كلمة فيه.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

ظريف

ايطاليا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لقاء ظريف مع نظيره الايطالي في روما

معظم المشاهدات

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

أحدث الأخبار

الحظر الامريكي لايعني شيئاً بالنسبة لتركيا

مدير عام ميناء طرابزون التركي:

الحظر الامريكي لايعني شيئاً بالنسبة لتركيا

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تؤكد مرة اخري التزام إیران بالاتفاق النووی

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تؤكد مرة اخري التزام إیران بالاتفاق النووی

تعزيز التعاون القنصلي بين إيران وروسيا

تعزيز التعاون القنصلي بين إيران وروسيا

السفير الايراني لدي سول يؤكّد علي تنمية العلاقات الأكاديمية

السفير الايراني لدي سول يؤكّد علي تنمية العلاقات الأكاديمية

الشعب الايراني خطط لإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة

العميد سلامي:

الشعب الايراني خطط لإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة

موضوعات مرتبط