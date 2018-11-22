الشعب الايراني ربح الحرب الاقتصادية مع أمريكا

وفي كلمة له بحفل تكريمي لألف وأربعمئة شهيد من شهداء مدينة فلاورجان أوضح جعفري ان الخبراء والسياسيين الأمريكيين اعترفوا ان الأمور لا تجري وفق ما يشتهون .

وتطرق اللواء جعفري الي الهزائم الأمريكية المتلاحقة علي الساحة الدولية كسوريا والعراق مضيفا ان الأمريكيين يعيشون الهزيمة الآن في اليمن وسنري قريبا انتصار أبناء هذا البلد .

وأشار قائد حرس الثورة الي ان الحكومة الامريكية لا تمتلك القدرة لإطفاء حريق في غابات كاليفورنيا وهي تعيش حاليا وضعا مزريا ، مضيفا ان أمريكا لم تعد تمتلك هيبتها السابقة ولم يعد أحد يطيعها .

وأكد اللواء جعفري ان الأمريكيين سيفشلون أيضا في حربهم الاقتصادية ضد الشعب الايراني، موضحا ان الخبراء الامريكيين يعتقدون ان شعب ونظام ايران الاسلامي لا يعبأ بالتهديد والحظر الاقتصادي ، و يعتقدون ان الضغط علي ايران سيأتي بنتائج عكسية .

وتابع قائلا ان الأعداء يأخذون العبرة الآن من هزائمهم السابقة أمام ايران ، لكنهم من الطبيعي ان يواصلوا العداء .

وأكد اللواء جعفري قائلا: ان الكفاح والمقاومة والصمود سيتواصل طالما بقيت أمريكا مظهرا للظلم والاستكبار .

وفي جانب من كلمته تطرق قائد حرس الثورة الاسلامية الي مواقف المسؤولين الأمريكيين الأخيرة تجاه النظام السعودي وقال :ان أمريكا تدعم حكومة آل سعود الذين قاموا بقتل صحفي وقطعوا جثته وأخفوها .

وتسائل جعفري :كيف يمكن للإسلام والجمهورية الاسلامية ان تتعامل مع دولة بهذه الصفات ؟!

انتهي** 2344

