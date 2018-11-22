اللواء جعفري:

الشعب الايراني ربح الحرب الاقتصادية مع أمريكا

اصفهان/ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء محمد علي جعفري ان الشعب الايراني سينتصر مجددا في الحرب الاقتصادية .

وفي كلمة له بحفل تكريمي لألف وأربعمئة شهيد من شهداء مدينة فلاورجان أوضح جعفري ان الخبراء والسياسيين الأمريكيين اعترفوا ان الأمور لا تجري وفق ما يشتهون .
وتطرق اللواء جعفري الي الهزائم الأمريكية المتلاحقة علي الساحة الدولية كسوريا والعراق مضيفا ان الأمريكيين يعيشون الهزيمة الآن في اليمن وسنري قريبا انتصار أبناء هذا البلد .
وأشار قائد حرس الثورة الي ان الحكومة الامريكية لا تمتلك القدرة لإطفاء حريق في غابات كاليفورنيا وهي تعيش حاليا وضعا مزريا ، مضيفا ان أمريكا لم تعد تمتلك هيبتها السابقة ولم يعد أحد يطيعها .
وأكد اللواء جعفري ان الأمريكيين سيفشلون أيضا في حربهم الاقتصادية ضد الشعب الايراني، موضحا ان الخبراء الامريكيين يعتقدون ان شعب ونظام ايران الاسلامي لا يعبأ بالتهديد والحظر الاقتصادي ، و يعتقدون ان الضغط علي ايران سيأتي بنتائج عكسية .
وتابع قائلا ان الأعداء يأخذون العبرة الآن من هزائمهم السابقة أمام ايران ، لكنهم من الطبيعي ان يواصلوا العداء .
وأكد اللواء جعفري قائلا: ان الكفاح والمقاومة والصمود سيتواصل طالما بقيت أمريكا مظهرا للظلم والاستكبار .
وفي جانب من كلمته تطرق قائد حرس الثورة الاسلامية الي مواقف المسؤولين الأمريكيين الأخيرة تجاه النظام السعودي وقال :ان أمريكا تدعم حكومة آل سعود الذين قاموا بقتل صحفي وقطعوا جثته وأخفوها .
وتسائل جعفري :كيف يمكن للإسلام والجمهورية الاسلامية ان تتعامل مع دولة بهذه الصفات ؟!
انتهي** 2344



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الشعب الايراني ربح الحرب الاقتصادية مع أمريكا

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