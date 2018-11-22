ذهبيتان لإيران في منافسات غرب آسيا للشطرنج

وأفاد اتحاد الشطرنج الإيراني اليوم الخميس، بان اللاعب 'برديا دانشور'، البالغ من العمر 12 عاما، نال درجة الاستاذ الدولي في الشطرنج للفئة العمرية تحت سن 18 عاما لبطولة غرب آسيا، بالإضافة إلي الفوز بالميدالية الذهبية في الشطرنج الكلاسيكي.

كما حازت اللاعبة 'ستاره سبط رسول' الميدالية الذهبية للفئة العمرية سن تحت 16 عاما وحصلت علي درجة الاستاذ الدولي للسيدات من الاتحاد الدولي للشطرنج.

إيران كانت قد حازت سابقا علي ثلاث ميداليات في الشطرنج السريع.

وتجري منافسات بطولة كأس غرب آسيا للناشئة والشباب للشطرنج، في اوزباكستان بمشاركة 275 لاعبا من 11 بلدا في الأنواع الثلاثة الكلاسيكي والسريع والخاطف.

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