ذهبيتان لإيران في منافسات غرب آسيا للشطرنج

طهران/ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - نال لاعبا الشطرنج الإيرانيين، درجة الأستاذ الدولي في الشطرنج بالإضافة إلي الفوز ببطولة غرب آسيا للناشئة والشباب المقامة في اوزباكستان.

وأفاد اتحاد الشطرنج الإيراني اليوم الخميس، بان اللاعب 'برديا دانشور'، البالغ من العمر 12 عاما، نال درجة الاستاذ الدولي في الشطرنج للفئة العمرية تحت سن 18 عاما لبطولة غرب آسيا، بالإضافة إلي الفوز بالميدالية الذهبية في الشطرنج الكلاسيكي.
كما حازت اللاعبة 'ستاره سبط رسول' الميدالية الذهبية للفئة العمرية سن تحت 16 عاما وحصلت علي درجة الاستاذ الدولي للسيدات من الاتحاد الدولي للشطرنج.
إيران كانت قد حازت سابقا علي ثلاث ميداليات في الشطرنج السريع.
وتجري منافسات بطولة كأس غرب آسيا للناشئة والشباب للشطرنج، في اوزباكستان بمشاركة 275 لاعبا من 11 بلدا في الأنواع الثلاثة الكلاسيكي والسريع والخاطف.
انتهي** 2344



برچسب ها

ورزش

لعبة الشطرنج

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ذهبيتان لإيران في منافسات غرب آسيا للشطرنج

معظم المشاهدات

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

ایران وفرنسا تبحثان بشان اخر مراحل الآلیة المالیة

خلال لقاء عراقجی مع دو ریویه..

ایران وفرنسا تبحثان بشان اخر مراحل الآلیة المالیة

أحدث الأخبار

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المالديف وإيران

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المالديف وإيران

الحظرعلي إيران كان له تأثير سلبي علي المنطقة

رئيس البرلمان التركي:

الحظرعلي إيران كان له تأثير سلبي علي المنطقة

ذهبيتان لإيران في منافسات غرب آسيا للشطرنج

ذهبيتان لإيران في منافسات غرب آسيا للشطرنج

سكة حديد قزوين - أستارا تربط الهند بشمال أوروبا

سكة حديد قزوين - أستارا تربط الهند بشمال أوروبا

لنكن متحدين لإفشال الحظر والتهديد

آية الله مكارم شيرازي

لنكن متحدين لإفشال الحظر والتهديد

موضوعات مرتبط