سكة حديد قزوين - أستارا تربط الهند بشمال أوروبا

قزوين / 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - اشار نائب أهالي قزوين (شمال إيران) إلي أهمية خط سكة حديد قزوين- رشت- أستارا ، وقال إن هذا الخط السككي بطول 350 كيلومترا، سيربط ميناء بومباي بالهند عن طريق إيران بهلسنكي في فنلندا شمال أوروبا.

وفي مقابلة مع مراسل ارنا قال داود محمدي اليوم الخميس، علي هامش حفل تدشين قطار قزوين- رشت التجريبي، والذي اقيم بحضور مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، قال: لحسن الحظ اليوم تم الانتهاء من المرحلة الأولي من هذا المشروع بطول 164 كم من قزوين إلي رشت.
وصرح رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشوري الإسلامي، إن مشروع السكك الحديدية قيد الإنشاء قزوين - أستارا، من المشاريع المهمة والوطنية للبلاد حيث سيستفيد منه بالإضافة إلي طهران، محافظات البرز وقزوين وكيلان.
مشروع تنفيذ خط السكك الحديدية قزوين -رشت بدأت عمليات تنفيذه منذ عام 2006 بطول 164 كم ، حيث تم انفاق 18 ألف مليار ريال حتي الان.
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اقتصاد

خط سكك الحديد

يربط بالهند

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سكة حديد قزوين - أستارا تربط الهند بشمال أوروبا

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