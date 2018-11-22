سكة حديد قزوين - أستارا تربط الهند بشمال أوروبا

وفي مقابلة مع مراسل ارنا قال داود محمدي اليوم الخميس، علي هامش حفل تدشين قطار قزوين- رشت التجريبي، والذي اقيم بحضور مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، قال: لحسن الحظ اليوم تم الانتهاء من المرحلة الأولي من هذا المشروع بطول 164 كم من قزوين إلي رشت.

وصرح رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشوري الإسلامي، إن مشروع السكك الحديدية قيد الإنشاء قزوين - أستارا، من المشاريع المهمة والوطنية للبلاد حيث سيستفيد منه بالإضافة إلي طهران، محافظات البرز وقزوين وكيلان.

مشروع تنفيذ خط السكك الحديدية قزوين -رشت بدأت عمليات تنفيذه منذ عام 2006 بطول 164 كم ، حيث تم انفاق 18 ألف مليار ريال حتي الان.

انتهي** 2344

