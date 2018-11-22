آية الله مكارم شيرازي

لنكن متحدين لإفشال الحظر والتهديد

قم / 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي علي أهمية الوحدة بين كل أطياف المجتمع الدينية والقومية في البلاد وقال: مادمنا متحدين فلن يكون للحظر والتهديدات أي أثر .

ولدي استقباله اليوم الخميس ممثل الولي الفقيه وجمع من علماء الطائفة السنية في محافظة كردستان غرب البلاد أضاف ان العدو لو نجح في إيجاد الاختلاف فيما بيننا فلا شك اننا سنتعرض للمشاكل .
وأكد آية الله مكارم شيرازي ضرورة عدم إعطاء الفرصة للعدو لإيجاد الخلافات بين الشيعة والسنة موضحا ان الاحترام المتبادل لمقدسات الطرفين من العوامل المهمة في ازالة الخلافات بين المسلمين .
واشاد بابتكار مناسبة أسبوع الوحدة الاسلامية تزامنا مع ذكري المولد النبوي الشريف معتبرا ان هذه المناسبة ساهمت في تقارب أبناء السنة والشيعة .
واشار المرجع مكارم شيرازي الي ان المشتركات بين الشيعة والسنة كثيرة جدا ، والتباين في بعض القضايا ليس بالشكل الذي يسبب خلافات حقيقية .
كما تطرق الي الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها الجمهورية الاسلامية موضحا ان هذه الهجمة توحي لمن هو خارج ايران بان البلاد تنهار ،لكنهم عندما يأتون الي ايران تتجلي لهم حقيقة الاقتدار والاستقرار والتقدم الذي تعيشه الجمهورية الاسلامية .
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سياسي

مكارم شيرازي

الوحدة بين المسلمين

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لنكن متحدين لإفشال الحظر والتهديد

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لنكن متحدين لإفشال الحظر والتهديد

آية الله مكارم شيرازي

لنكن متحدين لإفشال الحظر والتهديد

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