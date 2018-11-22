وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

طهران/ 22 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - أعلنت العلاقات العامة للقوة البریة لحرس الثورة الاسلامیة تحریر وعودة خمسة من حرس الحدود الذین كانوا قد خطفوا من قبل عصابة ارهابیة فی منطقة میرجاوه علي الحدود الایرانیة الباكستانیة .

وجاء فی بیان للعلاقات العامة انه وبعد الجهود والمشاورات مع الجانب الباكستانی تم مساء أمس الأربعاء إطلاق خمسة من حرس الحدود الذین خطفوا فی وقت سابق من قبل عصابات ما یسمي بجیش العدل فی مخفر میرجاوه .
وأكد البیان استمرار الجهود والاتصالات لإطلاق بقیة حرس الحدود المخطوفین وعودتهم الي الوطن والي أحضان عائلاتهم التی تحلت بأعلي درجات الصبر والتحمل حتي الآن .
وكانت العصابة الإرهابیة قد خطفت فی الرابع والعشرین من أكتوبر الماضی إثنی عشر من حراس الحدود الایرانیین علي الحدود الایرانیة الباكستانیة جنوب شرق البلاد .
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وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

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