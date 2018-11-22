الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفر الأمن الإقليمي

'محمد كاظم سجادبور' الذي يزور طوكيو للمشاركة في محادثات مراكز الدراسات السياسية والدولية، حدد في كلمة القاها اليوم الخميس في مؤسسة ساساكاوا للسلام تحت عنوان 'السياسة الخارجية لإيران: التحديات والفرص'، حدد الافتراضات والهياكل التي يطرحها الآخرون حول السياسة الخارجية الإيرانية، وانتقد الافتراضات والمفاهيم الخاطئة .

وصرح بأن هذه الافتراضات الاختزالية والبسيطة والتي تهدف الي بث التخويف من إيران، ليست ذات مصداقية.

وتحدث سجاد بور إلي المتغيرات الجيوسياسية التي شكلت سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن إيران، وبوجود خمسة عشر دولة مجاورة لها ، تربط مناطق مختلفة، مثل آسيا الوسطي والقوقاز وشبه القارة الهندية وشرق العالم العربي، ببعضها البعض.

وعلي صعيد العوامل الأخري للسياسة الخارجية الإيرانية أشار الي تحديات وإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي مدي العقود الأربعة الماضية وشدد علي أهمية الاستقلال كمفهوم أساسي ومبدئي في السياسة الخارجية لبلدنا.

كما أشار رئيس مركز الدراسات السياسية الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أيضا الي الإنجازات الشاملة لايران علي صعيد المنطقة والتي يمكن أن تؤثر.

و في البداية الاجتماع، اشار 'تاناكا'، رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام، الي الوضع الدولي وموقف إيران في منطقة الشرق الأوسط المتوترة، ووصف إيران بأنها لاعب مهم في الشرق الأوسط.

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