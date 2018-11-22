رئيس مركز الدراسات في وزارة الخارجية الإيرانية ؛

الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفر الأمن الإقليمي

بكين/ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - اشار رئيس مركز الدراسات السياسية الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، إلي دور طهران الاستراتيجي في المنطقة، مؤكدا أن إيران لم تصون أمنها فحسب بل وفرت الأمن للمنطقة.

'محمد كاظم سجادبور' الذي يزور طوكيو للمشاركة في محادثات مراكز الدراسات السياسية والدولية، حدد في كلمة القاها اليوم الخميس في مؤسسة ساساكاوا للسلام تحت عنوان 'السياسة الخارجية لإيران: التحديات والفرص'، حدد الافتراضات والهياكل التي يطرحها الآخرون حول السياسة الخارجية الإيرانية، وانتقد الافتراضات والمفاهيم الخاطئة .
وصرح بأن هذه الافتراضات الاختزالية والبسيطة والتي تهدف الي بث التخويف من إيران، ليست ذات مصداقية.
وتحدث سجاد بور إلي المتغيرات الجيوسياسية التي شكلت سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن إيران، وبوجود خمسة عشر دولة مجاورة لها ، تربط مناطق مختلفة، مثل آسيا الوسطي والقوقاز وشبه القارة الهندية وشرق العالم العربي، ببعضها البعض.
وعلي صعيد العوامل الأخري للسياسة الخارجية الإيرانية أشار الي تحديات وإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي مدي العقود الأربعة الماضية وشدد علي أهمية الاستقلال كمفهوم أساسي ومبدئي في السياسة الخارجية لبلدنا.
كما أشار رئيس مركز الدراسات السياسية الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أيضا الي الإنجازات الشاملة لايران علي صعيد المنطقة والتي يمكن أن تؤثر.
و في البداية الاجتماع، اشار 'تاناكا'، رئيس مؤسسة ساساكاوا للسلام، الي الوضع الدولي وموقف إيران في منطقة الشرق الأوسط المتوترة، ووصف إيران بأنها لاعب مهم في الشرق الأوسط.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

رئيس مركز الدراسات السياسية

اليابان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفر الأمن الإقليمي

معظم المشاهدات

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

منفذ حدودي جديد بين إيران وشمال العراق

بموافقة بغداد؛

منفذ حدودي جديد بين إيران وشمال العراق

أحدث الأخبار

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفر الأمن الإقليمي

رئيس مركز الدراسات في وزارة الخارجية الإيرانية ؛

الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفر الأمن الإقليمي

تركيا ترفض قطع واردات النفط من إيران بناء علي طلب الولايات المتحدة

تركيا ترفض قطع واردات النفط من إيران بناء علي طلب الولايات المتحدة

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

منفذ حدودي جديد بين إيران وشمال العراق

بموافقة بغداد؛

منفذ حدودي جديد بين إيران وشمال العراق

موضوعات مرتبط