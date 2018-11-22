تركيا ترفض قطع واردات النفط من إيران بناء علي طلب الولايات المتحدة

ووفقا لمراسل ارنا نقلا عن بلومبرج، أضاف تشاويش أوغلو انه لا يوجد احد يؤيد الحظر. هذا هو قرار من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة.

وصرح : لا تستطيع تركيا تغيير إمداداتها من الطاقة خلال ستة أشهر أو حتي عامين.

تركيا هي واحدة من الدول الثمانية التي استثنتها امريكا من الحظر ضد إيران في أعقاب فشلها في تنفيذ سياساتها.

وقد اتخذ القرار بعد أن رفض مشترو النفط الإيراني الكبار، فرض الحظر الأحادي وغير القانوني من جانب حكومة ترامب.

الأدارة الأمريكية تدفع وباستخدام أداة الارهاب الاقتصادي والضغط علي المجتمع الدولي، من أجل خلق حرب نفسية وعزل إيران، لكن تجربة الأشهر الأخيرة وعدم مسايرة العالم لسياسات امريكا، أظهرت أن واشنطن لن تحقق أهدافها.

انتهي** 2344

