ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

طهران/ 22 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - وصف رئیس مكتب رئیس الجمهوریة محمود واعظی، بیان ترامب حول مقتل خاشقجی الهمجی، علي أنه معادٍ للبشریة ، قائلاً إن هذا یعكس ضعف وعجز امریكا وشركائها فی تغطیة وتبریر جرائمهم فی المنطقة والعالم.

وفي مقابلة مع مراسل ارنا الیوم الخمیس، قال محمود واعظی : لم یسبق للولایات المتحدة فی تاریخها، بحیث ان رئیسها یفضل وبشكل مفرط المصالح المادیة والاقتصادیة علي حقوق الانسان التی تزعم امریكا التمسك بها.
وصرح رئیس مكتب رئیس الجمهوریة: ان رؤساء امریكا السابقین كانوا یتخذون نفس المواقف ایضا، ولكنهم كانوا یحاولون التغطیة علیها كی لاتبدو بهذه البشاعة التی تتصف بها مواقف ترامب، لكن ترامب تجاوز كل هذه الامور، وابرز مواقفه بشكل غیر مهنی، یتناقض مع ابسط القیم الانسانیة و حقوق الإنسان و یحاول ایجاد تبریرات لهذا الفعل الإجرامی.
وقال واعظی حول التصریحات التی أدلي بها ترامب عن إیران، إن محاولات ترامب بنشر التخویف من إیران من بدایة بیانه، تعكس الضعف الشدید فی تبریر الجرائم التی ارتكبتها الولایات المتحدة وذویلها فی الیمن وغیرها من المناطق.
وأكد : لحسن الحظ، فإن فضیحة هذه الجریمة باتت مكشوفة فی جمیع أنحاء العالم، وهذه الحیل ستكون نتائجها معكوسة علي امریكا وشركائها الإقلیمیین.
و فی مقابلة مع الصحفیین وصف الرئیس الامریكی دونالد ترامب وللمرة الثانیة خلال عام، وفی تصریحات مسیئة، وصف الإیرانیین بأنهم ' شعب إرهابی'.
ودافع ترامب، بقوة عن علاقات واشنطن مع الریاض علي الرغم من التندید الدولی بقتل الصحفی، جمال خاشقجی، فی القنصلیة السعودیة فی اسطنبول.
وقال ترامب فی بیان إن 'السعودیة حلیف موثوق وافق علي استثمار مبالغ مالیة غیر مسبوقة فی الولایات المتحدة'.
واعترف بأن ولی العهد السعودی، محمد بن سلمان، ربما كان علي علم بمقتل خاشقجی.
وقتل خاشقجی یوم 2 أكتوبر/ تشرین الأول، بعدما ذهب إلي قنصلیة السعودیة فی اسطنبول.
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ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

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