مسؤول أوروبي:

الاتحاد الأوروبي يدعو إلي تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران

نيودلهي / 22 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال سفير الاتحاد الأوروبي في الهند، كازلوفسكي في مقابلة مع صحفيين في نيودلهي، إن الاتحاد الأوروبي يريد تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران علي الرغم من انسحاب امريكا من الاتفاق.

وافادت شبكة الهند التلفزيونية الاخبارية في تقرير: ممثل الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد الأوروبي يريد تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. إن فشل هذا الاتفاق له عواقب سلبية علي الوضع الأمني في غرب آسيا.
علماً ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب في 8 مايو من الاتفاق النووي الإيراني. كما أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض حظر جديد علي إيران.
تم فرض جزء من الحظر الأمريكي ضد إيران في 6 أغسطس ، بينما تم تنفيذ العقوبات الإيرانية علي قطاع الطاقة في 4 نوفمبر.
إيران مورد رئيسي للنفط إلي الهند، وقد أثارت العقوبات الأمريكية ضد طهران القلق في نيودلهي. كما هددت الخطوة مشروع الهند الحساس في ميناء جابهار جنوب إيران.
لكن في وقت سابق من هذا الشهر ، منحت الولايات المتحدة الهند إعفاء مؤقتاً من واردات إيران النفطية وتطوير ميناء جابهار.
وقال كازولسكي بهذا الشان : لدي رؤية إيجابية لجهود الهند لتطوير ميناء جابهار.
يسهل ميناء جابهار في بحر عمان دخول الهند إلي أفغانستان عبر البحر. تلتزم الحكومة الهندية باستثمار 500 مليون دولار في تطوير الميناء، فضلاً عن استثمار 1.5 مليار دولار لبناء سلسلة من الطرق والسكك الحديدية.
يعد الميناء جزءا أساسيا من ممر النقل بين الشمال والجنوب الذي يربط الهند وأفغانستان وإيران وأرمينيا وأذربيجان وروسيا ووسط آسيا وأوروبا.
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الاتحاد الأوروبي يدعو إلي تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران

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