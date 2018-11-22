مدیر عام 'ارنا': تحویل التحدیات الي فرص من اهم قدرات الثورة الاسلامیة

یاسوج / 22 تشرین الثانی /نوفمبر /ارنا-
اكد مدیر عام وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' ضیاء هاشمی بان تحویل التحدیات الي فرص یعد من اهم قدرات وابداعات الثورة الاسلامیة وكانت ذروة ما تجلي فی هذا المجال هی الحرب المفروضة علي البلاد خلال عقد الثمانینات من القرن الماضی.

وفی تصریح ادلي به لقناة 'دنا' التلفزیونیة فی مدینة یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب)، خلال برنامج حول خطاب الثورة الاسلامیة مساء الاربعاء، قال هاشمی، ان الحرب تعد الخطر المدمر الاكبر الذی یمكنه القضاء علي نظام سیاسی ما، الا انه ورغم الحرب التی جرت علي مدي ثمانیة اعوام (والتی شنها النظام العراقی البائد ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خلال الفترة 1980-1988)، الا ان شعب ایران الاسلامیة دافع عن وطنه بكل اقتدار.
واكد مدیر عام 'ارنا' بان تعزیز الثقة بین الشعب والمسؤولین علي المستوي الوطنی ضرورة لا تنكر لاستمرار اقتدار الجمهوریة الاسلامیة.
واشار هاشمی الي ان البلاد تواجه الان حربا اقتصادیة واعلامیة واضاف، ان زملاءنا الاعلامیین هم طلائع جبهة التصدی لتداعیات هذه المخططات.
واكد مدیر عام 'ارنا' ضرورة زیادة قدرة التحمل ورحابة الصدر لدي الجهات المقابلة لوسائل الاعلام لان تقیید هذه الوسائل من شانه ان یقلل من قدرتها علي اداء دورها.
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