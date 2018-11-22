عراقجی: یبدو إن أوروبا لازالت مُصرّة علي حفظ الاتفاق النووی

وأكد عباس عرقجی فی حدیث مع مراسل ارنا، علي الحاجة الملحة لتسریع إنشاء آلیات مالیة ومصرفیة أوروبیة لمواصلة التعاملات الاقتصادیة مع إیران، وذكّر الجانب الفرنسی بأن الاتفاق النووی، اتفاقیة دولیة، وحمایتها، مسؤولیة تقع علي جمیع الأطراف والمجتمع الدولی باسره.

ووصف هذه المشاورات بالمفیدة وفی اطار زیادة فهم مواقف كل منهما الآخر، قائلاً إنه وفقاً للجانب الفرنسی، یجری تطویر مبادرات جدیدة بشأن الشراكة بین القطاعین العام والخاص والآلیات المالیة للتجارة مع إیران.

وردا علي سؤال حول المحاور الاخري للمحادثات، قال عراقجی: القضیة الرئیسیة كانت الاتفاق النووی والتزامات الأوروبیین. وفی الوقت نفسه، تبادلت الأطراف وجهات نظرها بشأن مجموعة من القضایا الأخري، بما فی ذلك، اشار الوفد الإیرانی إلي حریة حركة بعض الجماعات الإرهابیة المعروفة فی فرنسا، معتبرا ذلك مخالفاً لحسن النیة فی العلاقات الثنائیة ویتنافي مع المسؤولیة الدولیة لفرنسا فی مكافحة الإرهاب، وشدد علي أن التعاطی المزدوج من قبل البلدان الأوروبیة مع موضوع الإرهاب لیس مقبولا بأی حال من الأحوال.

وصرح نائب وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة : الطرف الفرنسی صرح فی هذه الجولة من المباحثات، أنه علي الرغم من بعض الاختلاف فی وجهات النظر حول برنامج الصواریخ الإیرانی وسیاساتها الإقلیمیة، الا ان موقف الرئیس الفرنسی یتمثل بعدم ربط مسألة الالتزام بالحفاظ علي الاتفاق النووی مع غیرها من القضایا فی العلاقات الثنائیة، ونحن رحبنا بهذا الموقف، و شددنا علي أن تعزیز القدرات الدفاعیة الإیرانیة، وخاصة القوة الصاروخیة للبلاد، هو ضرورة حتمیة لتنفیذ سیاسة الردع ، وتطویر هذه القوة، یعتمد علي الاحتیاجات الأمنیة والتهدیدات المحتملة للبلاد.

واشار عراقجی الي القضایا الاخري التی تم تداولها مع الجانب الفرنسی بمافیها القضایا الإقلیمیة، وخاصة الیمن وسوریا والعراق وأفغانستان، وقال إن الجانبین أكدا علي ضرورة وقف اطلاق النار فی الیمن، ومكافحة الإرهاب ومكافحة عوامل عدم الاستقرار فی المنطقة.

المدیر السیاسی فی الخارجیة الفرنسیة نیكولا دو ریویه كان قد وصل الی طهران أمس الاربعاء علی راس وفد رفیع المستوی، والتقي عراقجی.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تعهدات فرنسا وسائر الاعضاء الاوروبیین فی الاتفاق النووی لتطبیع العلاقات الاقتصادیة مع ایران ومواجهة التاثیرات السلبیة للحظر الامیركی اللاقانونی وسبل تطویر العلاقات الثنائیة وبعض القضایا الامنیة والاقلیمیة والدولیة.

انتهي** 2344

