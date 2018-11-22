محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

طهران / 22 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اكد محافط البنك المركزی الایرانی عبدالناصر همتی بان الحكومة والبنك المركزی الایرانی تمكنا من اعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم كل الدعایة الاعلامیة والحرب النفسیة المعادیة.

وفی حوار مع التلفزیون الایرانی اجری مساء الاربعاء، اكد همتی قدرة الحكومة علي السیطرة علي سوق العملة الصعبة وقال، ان اعداء ایران قد عبأوا كل طاقاتهم لخلق المشاكل للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الا ان الحكومة والبنك المركزی قد تغلبا علي هذه المشاكل بتخطیط وجدیة واعادا الاستقرار الي سوق العملة الصعبة.
واشار الي اوضاع البلاد الاقتصادیة واضاف، انه ورغم كل الدعایة الاعلامیة والحرب النفسیة التی شنوها ضد الاقتصاد الایرانی الا ان الحكومة والبنك المركزی تمكنا من اعادة الاستقرار الي اقتصاد البلاد.
وحول ایجاد سوق للعملة الصعبة قال، ان احدي مشاكلنا هی ان سعر العملة الصعبة الورقیة تتحد فی الازقة من قبل السماسرة وهو امر لا یمكن احتماله وان البنك المركزی قوی الي الدرجة التی تمكنه من المبادرة للتصدی لهم ومن المؤكد ان السماسرة والنفعیین سیتضررون.
وتابع محافظ البنك المركزی، ان ضغوط امیركا ثقیلة جدا الا ان ایران اثبتت انها مقتدرة وتقف بوجهها وان تكهناتهم قد خرجت خاطئة فی مؤشر الي اقتدارنا ونحن لا یمكننا ان نكشف عن معلوماتنا.
واضاف، انه علي الشعب ان یكون علي ثقة بان الحكومة والبنك المركزی یمضیان فی هذا الطریق بقوة وان الشعب سیخرج مرفوع الراس من هذه القضیة.
واوضح بان صادرات البلاد غیر النفطیة بلغت منذ بدایة العام الایرانی الجاری (بدا فی 21 اذار/مارس) لغایة الان 27 ملیار دولار الا ان اقل من 7 ملیارات من هذا الرقم قد عاد الي منظومة 'نیما' فی حین كان من المفروض ان یعرض الرقم كله فی هذه المنظومة.
واعرب عن ارتیاحه لاداء شركات البتروكیمیاویات فی مجال العملة الصعة وقال، ان هذه الشركات عرضت لغایة الان اكثر من 5.5 ملیار دولار فی منظومة 'نیما'.
وتابع همتی، انه وفقا لتوقعاتنا ینبغی حتي نهایة العام ادخال 5 ملیارات یورو الي سوق العملة الصعبة من اجل السیطرة علي اسعارها.
واوضح محافظ البنك المركزی بانه تم لغایة الان توفیر 31 ملیار دولار للواردات وقال، لقد قمنا خلال هذه الفترة باستیراد ما قیمته اكثر من 10 ملیارات دولار من الادویة والسلع الاساسیة.
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الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

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الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

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