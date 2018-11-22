خلال لقاء مساعد السفير مع ناشطين اقتصاديين من همدان

السفارة الايرانية ببغداد تدعم انشطة القطاع الخاص الايراني في العراق

بغداد / 22 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اعلن مساعد السفير الايراني في بغداد موسي علي زادة طباطبائي بان السفارة تدعم بكل قوة انشطة القطاع الخاص الايراني في العراق.

وخلال اجتماعه بمجموعة من الناشطين الاقتصاديين الايرانيين من محافظة همدان في مقر السفارة الايرانية ببغداد قال موسي زادة طباطبائي، ان الانشطة الاقتصادية تشكل اولوية للسفارة خاصة منذ عامين لغاية الان وفي هذا السياق فقد دعمت مثل هذه الانشطة في السوق العراقية.
واشار الي الطاقات الممتازة المتوفرة في السوق العراقية، داعيا الشركات والناشطين في القطاع الخاص الايراني لتعزيز حضورهم في هذه السوق من خلال المعرفة المناسبة لها.
واكد استعداد السفارة والملحقية التجارية والخبراء الاقتصاديين لممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق لتقديم الدعم الكامل وتسهيل انشطة القطاع الخاص الايراني في السوق العراقية.
من جانبه تحدث رئيس غرفة التجارة في محافظة همدان ورئيس وفد الناشطين الاقتصاديين، عن الطاقات الواسعة التي تحظي بها هذه المحافظة الواقعة غرب ايران في مجال السياحة التاريخية حيث تضم اكثر من 1800 اثر تاريخي يعود قسم منها الي 2500 عام وكذلك قرب المحافظة من العراق وتطور صناعة الموبليات فيها اضافة الي المستشفيات والخدمات الطبية الجيدة والادوية العشبية وصناعة الصلب والبتروكيمياويات والنقل الطرقي والسككي والمطار.
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السفارة الايرانية

القطاع الخاص الايراني

العراق

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السفارة الايرانية ببغداد تدعم انشطة القطاع الخاص الايراني في العراق

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