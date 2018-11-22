الشيخ قاسم: لا يمكن تجاوز السنة المستقلين والرئيس المكلف يستطيع أن يمهد للحل

بيروت/22 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلي أن “لبنان اليوم ينتظر تشكيل الحكومة”، وأضاف “في قناعتنا أن بوصلة التشكيل عند رئيس الحكومة وسبيل المعالجة أن يوزر واحدا أو ما يرضي عنه اللقاء التشاوري من السنة المستقلين أو ما يرضيهم من حصة الوزراء السنة الستة”.

وقال الشيخ قاسم في حديث له الاربعاء “لا تضيعوا البوصلة وتضيعوا الناس فهذا هو الطريق الحصري للحل وهو تمثيل السنة المستقلين في تشكيلة الحكومة التي نسأل الله أن تنجز بسرعة”، وتابع “هؤلاء السنة الستة لهم خلفية شعبية حقيقية بالأرقام والأدلة ومع وجود قاعدة اسمها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا يمكن أن يكتمل عقد الوحدة الوطنية إلا أن يكونوا ممثلين فيها”.
وشدد الشيخ قاسم علي انه “لا يمكن تجاوز السنة المستقلين في تشكيل الحكومة والمعني الأول بسكة التشكيل هو رئيس الحكومة الذي يستطيع أن يأخذ الموقف الإيجابي في كيفية تمثيلهم وأن يمهد للحل”، وتابع “كما أنه يستطيع أن يقول لا أريد أن أمثلهم ولا اريد أن أدخل في الحل وهذا يعني أنه يعقد الأمور ولا يريد أن يصل إلي تشكيل الحكومة”.
واشار الشيخ قاسم الي ان “هناك وقائع علي الأرض يجب الاعتراف بها فهناك قوي سياسية لها تمثيلها الشعبي وهذه حقيقة”، وتابع “لا يستطيع أحد أن يبني علي الماضي وعلي الأمجاد علي أنه كان الممثل الوحيد فهذا أمر انتهي في النهاية فالشعب هو من يقرر”، واضاف “كل واحد لديه رصيده يستطيع أن يستفيد من رصيده وليأخذ كل واحد حصته من خلال قرار وحكم الناس في المستقبل”.
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الشيخ قاسم: لا يمكن تجاوز السنة المستقلين والرئيس المكلف يستطيع أن يمهد للحل

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