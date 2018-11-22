عون: يعيش لبنان اليوم ازمة تشكيل الحكومة

بيروت/22 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قال رئيس الجمهورية اللبنانية ان لبنان اليوم يعيش أزمة تشكيل الحكومة وهي ليست فريدة من نوعها وسبق أن عاشها سابقا وتحصل في دول عريقة، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه وتحول دون إمكانات الإنتاج.

و وجه عون رسالة الي اللبنانيين لمناسبة الذكري الـ 75 لاستقلال لبنان قال في مستهلها:' 75 عاما وقد تعرض استقلالنا لصدمات كادت تفقدنا اياه ولكن عاش فترات مجيدة ، 75 عاما ولبنان يحتفل بالاستقلال ولكن الاستقلال لا يختزل بعيد، وان كنا نحتفل ونفرح، فأن يكون الوطن مستقلا يعني ان يكون سيد قراره وان يكون سيدا علي أرضه.ان يكون الوطن مستقلا يعني ان يكون قادرا علي قول لا ، ايها اللبنانيون لقد دفعتم الكثير حتي يكون قراركم حرا، وتذكروا ان دخول العنصر الخارجي يفقدنا عنصر القرار ويضيع جوهر الاستقلال وتصبح السيادة في موضع الخطر'.

اضاف: 'الخلافات لا يجب ان تكون علي الوطن بل في السياسة، ودعوتي اليوم لكل المسؤولين والتيارات والمذاهب ان ننبذ خلافاتنا ونبرز حس المسؤولية تجاه الشعب اللبناني الذي مل عدم اكتراث اصحاب القرار بمخاوفه واحلامه المكسورة، ومن واجبنا ان نطمئنه الي غده وان ننكب علي العمل لانقاذ وطننا اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا'.

وتابع: 'لقد كانت الاولوية لتأمين الاستقرار الامني، واليوم بعد ان تحقق ذلك لا بد من الانصراف الي معالجة الوضع الاقتصادي الضاغط، فلم يعد ممكنا الاكتفاء بمعالجات آنية. فالاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات بنيوية ومالية تفاقمت خلال 28 عاما مضت واسفرت عن النتائج الحالية'

واشار الي ان 'لبنان بلدٌ صغير بمساحته، ولكنه كبيرٌ بقدراته، والاستثمار بهذه القدرات والطاقات بشكل صحيح يستوجب مقاربة جدية للاقتصاد الوطني ونظرة حديثة للانتاج في مختلفِ قطاعاته، والتزاما كاملا بهذا التوجه مجتمعا ودولة'.

وقال:'سأعمل شخصيا بكل ما اوتيت من قوة وبكامل الصلاحيات المعطاة لي وبالتعاون مع الرئيسين بري والحريري علي دفع عجلات الاقتصاد قدما وترشيد النفقات، وسد مزاريب الهدر، وتحسين الخدمات والبني التحتية التي هي من أبسط حقوق المواطن'.

اضاف: 'أعتزم متابعة ملاحقة ملفات الفساد، الصغيرة منها والكبيرة، مع الجهات المعنية في القضاء وفي أجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية والإدارية، ليشعر المواطن أن شيئاً ما يتغير في حياته اليومية، وإن محاربة الفساد والفاسدين ليست شعاراً إنما عمل متواصل، ولو كان مضنيا ولكنه سيصبح ملموسا'.

ولفت الي ان 'هناك من يعرقل عودة النازحين السوريين إلي بلادهم لأسباب مبيّتة، سواء بالحديث عن العودة الطوعية مع استعمال كل وسائل الترغيب والتخويف لدفع النازح الي اختيار البقاء حيث هو، أو بمحاولة ربطها بالحل السياسي'.

وقال: 'علمتنا التجارب أن نيل الاستقلال مهما يكن شاقاً ومكلفاً، يبقي أسهل من المحافظة عليه، خصوصا في عالم تحكمه المصالح والقوة وتغيب عنه الأخلاق والعدالة. لنجعل من المحافظة علي استقلالنا الحقيقي والتمسك به أولوية، لنا لأنه حجر الأساس الذي يبني عليه استقرار الوطن وحريته وأمنه وسلامه وأيضا ازدهاره'.
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