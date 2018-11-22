ايران وفرنسا تبحثان بشان اخر مراحل الآلية المالية

طهران / 22 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-بحث مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمدير السياسي في الخارجية الفرنسية نيكولا دو ريويه، بشان احدث اوضاع الاتفاق النووي والمراحل النهائية لتسجيل وتدشين النقاة الخاصة للتبادل المالي بين ايران واوروبا.
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عراقجي
ايران وفرنسا
الآلية المالية الاوروبية
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