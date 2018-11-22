سلوفينيا تؤكد علي تطوير التعاون الاقتصادي مع ايران

وخلال لقائه السفير الايراني في لوبليانا كاظم شفيعي اعتبر الوزير السلوفيني الاوضاع الراهنة للعلاقات بين البلدين بانها ايجابية وجيدة واضاف، اننا نؤمن بان ايران تحترم الاتفاق النووي ولقد شجعنا الشركات السلوفينية علي الدوام للتعاون مع ايران.

واشار الي النمو بنسبة 68 بالمائة لقيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي واضاف، لقد شهدنا في النصف الاول من العام الجاري ايضا نموا ووتيرة ايجابية للتبادل التجاري والاقتصادي مع ايران.

واكد قائلا، ان ايران في الماضي والحاضر والمستقبل شريك مهم لسلوفينيا في المجال الاقتصادي.

من جانبه استعرض السفير الايراني في لوبليانا موضوع الاتفاق النووي، موجها الشكر والتقدير لسلوفينيا لاتخاذها مواقف حكيمة تجاه الاتفاق النووي خاصة بعد خروج اميركا منه.

وقدم شافعي شرحا حول احدث اوضاع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعرض سبلا للتغلب علي المشاكل والتحديات القائمة وقال، انه ورغم القيود في الظروف الراهنة فان هنالك الكثير من الطاقات والمجالات للتعاون الثنائي.

واضاف، ان توقعات الجانب الايراني لرفع مستوي التبادل التجاري الي الضعف في القريب العاجل، واقعية وقابلة للتحقق.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء حول احدث اوضاع العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استمرار ونمو وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في المرحلة الجديدة اثر خروج اميركا من الاتفاق النووي.

انتهي ** 2342

