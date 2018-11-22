قاسمی یفند مزاعم اشیعت حول المحادثات بین ظریف وهانت

طهران / 22 تشرین الثانی /نوفمبر /ارنا-
فند المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی ما اشیع بانه جري التطرق خلال المحادثات بین وزیری الخارجیة الایرانی والبریطانی فی طهران اخیرا، الي كارثة الحرب العالمیة الاولي ووقوع المجاعة فی ایران.

وافاد الموقع الاعلامی لوزارة الخارجیة الایرانیة ان قاسمی قال فی تصریح له مساء الاربعاء بشان ما ورد فی بعض وسائل الاعلام الداخلیة بان وزیر الخارجیة البریطانی اشار خلال لقائه نظیره الایرانی محمد جواد ظریف الي كارثة الحرب العالمیة الاولي والمجاعة التی وقعت فی ایران: اننا ننفی هذا النبأ جملة وتفصیلا ولم یتم التطرق خلال لقاء وزیری خارجیة البلدین الي مثل هذا الموضوع اطلاقا.
واضاف، ان ما ورد فی الموقع الالكترونی لصحیفة 'الغاردیان' من المحتمل انه یتعلق بجانب من تصریحات وزیر الخارجیة البریطانی للصحفیین فی مقر سفارة بلاده.
یذكر ان وزیر الخارجیة البریطانی زار طهران یوم الاثنین من الاسبوع الجاری واجري محادثات مع نظیره الایرانی محمد جواد ظریف حول العلاقات الثنائیة ومنها القضایا المتعلقة بالالیة المالیة الاوروبیة المعروفة باسم 'SPV' للتقدم بالعلاقات التجاریة والاقتصادیة فی اطار الاتفاق النووی.
كما تباحث الجانبان حول اهم القضایا الاقلیمیة ومن ضمنها الاسراع بانهاء الحرب فی الیمن وكذلك سائر القضایا الجاریة فی المنطقة.
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قاسمی یفند مزاعم اشیعت حول المحادثات بین ظریف وهانت

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