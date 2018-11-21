لإستثمار الطاقات التعبوية في مكافحة المخدرات

وأضاف العميد مؤمني في رسالته، ان المخدرات وتداعياتها المدمرة تشكل من اهم التهديدات في الوقت الراهن.

وأكد، لا شك ان السلطات ليست قادرة بحد ذاتها ومن دون تجنيد الطاقات الشعبية علي مواجهة هذا البلاء العظيم؛ مبينا ان تعزيز الطاقات والتوظيف المتسم بالوعي والمستمر للمؤسسات الإجتماعية والشعبية في السيطرة والحدّ من التبعات والأضرار الناجمة عن الإدمان وتعاطي المخدرات المهلوسة، من شأنه أن يلعب دورا بارزا في هذا الصدد.

وأشار القائد الامني الايراني، ان منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري والتي تضم إليها ما يزيد عن 25 مليون عضو متطوع، تشكل أنموذجا بارزا لمنظمة إجتماعية شعبية تأسست في ظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا نظير لها علي صعيد دول العالم.

وتضيف رسالة الامين العام للجنة مكافحة المخدرات بمناسبة اسبوع منظمة تعبئة المستضعفين، ان تعزيز الإستثمار للطاقات الهائلة لدي هذه المؤسسة في مختلف ساحات مكافحة المخدرات بما في ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية تشكل ضرورة ماسة في ظل الظروف الحالية للبلاد.

إنتهي**أ م د / ح ع**

