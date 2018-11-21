الأعداء يرمون الي استخدام الضغوط الإقتصادية لبث القلق في صفوف الشعب

وقال العميد سلامي اليوم الاربعاء خلال ندوة 'تكريم المضحين ورواد الأعمال التعبويين' في مدينة ري (جنوبي طهران)، ان كافة محاولات الأعداء ستبوء بالفشل قطعا، وذلك بفضل الإرادة الراسخة لدي أبناء الشعب الايراني.

واشاد نائب القائد العام للحرس الثوري بجهود قوات التعبئة في ايران ولا سيما التضحيات التي سطروها خلال حرب الثماني سنوات المفروضة علي ايران؛ مصرحا ان ذات الرؤية التعبوية وتلك التضحيات والتفاني التي أدت الي انتصار نظام الجمهورية الإسلامية في تلك الحقبة، تسهم اليوم في تعزيز الامن الوطني علي صعيد البلاد.

وشدد العميد سلامي قائلا، انه علي الرغم من أن العدو كرس جهده اليوم علي استهداف كافة جوانب الحياة اليومية للشعب الإيراني، الاّ ان أبناء الشعب الغياري قادرون علي إحباط هذه الحرب.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، ان أميركا و'إسرائيل' والسعودية تشكل الأركان الثلاثة للجرائم التي تركتب بحق الشعب الإيراني لكنها لم ولن تتمكن أبدا من التغلب علي ارادة الشعب الإيراني الابي.

إنتهي**أ م د / ح ع**

