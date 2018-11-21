تاكيد ايراني – روسي علي التسريع في وتيرة التعاون السككي بين البلدين

موسكو / 21 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد وزير الطرق واعمار المدن 'محمد اسلامي'، وممثل الرئيس الروسي في شؤون الدول المطلّة علي بحر قزوين 'رمضان عبد اللطيف اف'، اكدا ضرورة التسريع في وتيرة الاجراءات الهادفة الي تعزيز التعاون السككي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء بين المسؤولين الايراني والروسي اليوم الاربعاء في مقر السفارة الايرانية بموسكو؛ حضره سفير الجمهورية الاسلامية لدي روسيا 'مهدي سنائي'.
واكد سلامي علي رغبة الجمهورية الاسلامية في ترسيخ مزيد من العلاقات مع روسيا؛ مبينا انه نظرا للظروف الجديدة، حيث يتعرض كلا البلدان الي الحظر الامريكي اللاقانوني والاحادي، تقتضي الضرورة الي تعزيز وتطوير التعاون الثنائي واغتنام الفرص المتاحة في هذا السياق.
الي ذلك، اكد ممثل الرئيس الروسي في شؤون الدول المطلة علي بحر قزوين ضرورة التسريع في التعاون الثنائي بين طهران وموسكو لمواجهة الحظر الامريكي المفروض علي الجانبين.
وقال عبد اللطيف اف، ان روسيا مستعدة لتطوير مجالات التعاون (مع ايران)؛ متطلعا الي استعداد طهران لتنمية علاقاتها مع بلاده ولاسيما في المجالات الاقتصادية والنقل، وبما يسهم في اكمال مشروع ممر 'الشمال – جنوب'.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

تاكيد ايراني – روسي

التعاون السككي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تاكيد ايراني – روسي علي التسريع في وتيرة التعاون السككي بين البلدين

معظم المشاهدات

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

برعاية وزير الدفاع:

إزاحة الستار عن مدرعة «طوفان» المضادة للألغام والأفخاخ

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

قاسمی: الأمریكیون سیدركون عدم جدوي الحظر عاجلاً أم آجلاً

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

ظريف: بيان ترامب حول مقتل خاشقجي مخجل

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

جابري انصاري يجتمع مع دي ميستورا حول محادثات السلام في سوريا

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

وزیر الطرق الایرانی:

طهران وموسكو حققتا تقدما جیدا فی مشاریعهما المشتركة

أحدث الأخبار

لإستثمار الطاقات التعبوية في مكافحة المخدرات

الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات :

لإستثمار الطاقات التعبوية في مكافحة المخدرات

الأعداء يرمون الي استخدام الضغوط الإقتصادية لبث القلق في صفوف الشعب

العميد سلامي:

الأعداء يرمون الي استخدام الضغوط الإقتصادية لبث القلق في صفوف الشعب

تاكيد ايراني – روسي علي التسريع في وتيرة التعاون السككي بين البلدين

تاكيد ايراني – روسي علي التسريع في وتيرة التعاون السككي بين البلدين

النائب العام في طهران : لا نواجه أية عقبات للنظر في قضايا غسيل الأموال

النائب العام في طهران : لا نواجه أية عقبات للنظر في قضايا غسيل الأموال

تعاون وسائل الاعلام مع القوات المسلحة يعزز الشعور بالاقتدار الوطني

قائد بحرية الجيش :

تعاون وسائل الاعلام مع القوات المسلحة يعزز الشعور بالاقتدار الوطني

موضوعات مرتبط