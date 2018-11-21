تاكيد ايراني – روسي علي التسريع في وتيرة التعاون السككي بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء بين المسؤولين الايراني والروسي اليوم الاربعاء في مقر السفارة الايرانية بموسكو؛ حضره سفير الجمهورية الاسلامية لدي روسيا 'مهدي سنائي'.

واكد سلامي علي رغبة الجمهورية الاسلامية في ترسيخ مزيد من العلاقات مع روسيا؛ مبينا انه نظرا للظروف الجديدة، حيث يتعرض كلا البلدان الي الحظر الامريكي اللاقانوني والاحادي، تقتضي الضرورة الي تعزيز وتطوير التعاون الثنائي واغتنام الفرص المتاحة في هذا السياق.

الي ذلك، اكد ممثل الرئيس الروسي في شؤون الدول المطلة علي بحر قزوين ضرورة التسريع في التعاون الثنائي بين طهران وموسكو لمواجهة الحظر الامريكي المفروض علي الجانبين.

وقال عبد اللطيف اف، ان روسيا مستعدة لتطوير مجالات التعاون (مع ايران)؛ متطلعا الي استعداد طهران لتنمية علاقاتها مع بلاده ولاسيما في المجالات الاقتصادية والنقل، وبما يسهم في اكمال مشروع ممر 'الشمال – جنوب'.

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